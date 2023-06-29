Путін щосили намагається показати свою "близькість до народу" після заколоту – CNN

Скрін з відео роспропаганди про поїздку Путіна в Дагестан

Президент Росії Володимир Путін з усіх сил намагається підтвердити свій авторитет в народі після заколоту "ПВК Вагнер".

Джерело: СNN

Дослівно: "Президент Росії Володимир Путін, схоже, змінив тактику. Протягом останніх трьох років російський лідер рідко з'являвся на публіці. Під час пандемії він перебував у майже повній ізоляції. А коли з'являвся, то зазвичай сидів за величезним столом, далеко від людей навколо.

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Однак після того, як на вихідних Путін зіткнувся з найбільшим в історії викликом своїй владі, він знову опинився в "центрі уваги".

Кремль зараз докладає всіх зусиль, щоб підтвердити авторитет Путіна, проводячи зустрічі і публічні заходи, покликані продемонструвати єдність і солідарність держави і армії під його керівництвом".

Деталі: Після заколоту Путін кілька разів з'являвся на публіці, включаючи поїздку до Дагестану в середу. Російська пропаганда показала відео, на якому його зустріли "прихильники" на вулицях міста Дербент.

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Пізніше Путін заявив, що у нього "не було жодних сумнівів щодо реакції (на його візит - ред.) в Дагестані і по всій країні".

Однак першою появою диктатора на публіці після заколоту був виступ перед учасниками Міжнародного молодіжного промислового форуму, який проходив у Тулі. СNN зазначає, що Кремль не уточнив, коли і де було знято відео.

Крім того, у понеділок Путін на камеру звертався до силовиків у Кремлі, похваливши їх за "придушення" заколоту.