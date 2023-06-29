Путин изо всех сил пытается показать свою "близость к народу" после мятежа – CNN

Скрин из видео роспропаганды о поездке Путина в Дагестан

Президент России Владимир Путин изо всех сил пытается подтвердить свой авторитет в народе после мятежа "ЧВК Вагнер".

Источник: СNN

Дословно: "Президент России Владимир Путин, похоже, сменил тактику. В течение последних трех лет российский лидер редко появлялся на публике. Во время пандемии он находился в почти полной изоляции. А когда появлялся, то обычно сидел за огромным столом, вдали от людей вокруг.

Однако после того, как на выходных Путин столкнулся с крупнейшим в истории вызовом своей власти, он снова оказался в "центре внимания".

Реклама:

Кремль сейчас прилагает все усилия, чтобы подтвердить авторитет Путина, проводя встречи и публичные мероприятия, призванные продемонстрировать единство и солидарность государства и армии под его руководством".

Детали: После мятежа Путин несколько раз появлялся на публике, включая поездку в Дагестан в среду. Российская пропаганда показала видео, на котором его встретили "сторонники" на улицах города Дербент.

Позже Путин заявил, что у него "не было никаких сомнений относительно реакции (на его визит - ред.) в Дагестане и по всей стране".

ВИДЕО ДНЯ

Однако первым появлением диктатора на публике после мятежа было выступление перед участниками Международного молодежного промышленного форума, который проходил в Туле. СNN отмечает, что Кремль не уточнил, когда и где было снято видео.

Кроме того, в понедельник Путин на камеру обращался к силовикам в Кремле, похвалив их за "подавление" мятежа.