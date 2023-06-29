Охранника по делу о закрытом укрытии выпустили из СИЗО
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения охраннику Вадиму Мошкину по делу о гибели людей из-за закрытого укрытия в Киеве. Вместо пребывания в следственном изоляторе ему назначили ночной домашний арест.
Источник: "Суспільне" из зала суда, пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"
Детали: Решение принято в четверг 29 июня.
Апелляционную жалобу на решение посадить Мошкина под стражу подал его адвокат Сергей Моргун.
По его словам, риски являются необоснованными, ведь у подозреваемого нет возможности влиять на свидетелей, и он не планирует скрываться от следствия.
Также защитник отметил, что подозрение является необоснованным, поскольку якобы официально охранник не должен был бы открывать убежище.
Прямая речь: "Есть приказ, что Мошкин обязан открывать убежище, но с этим приказом его никогда не знакомили. Также не была учтена и скорость событий. Всего у Мошкина было 5 минут на открытие двери. Он изначально не услышал тревоги. Администрация никак не организовала помещение, чтобы он услышал тревогу".
Больше деталей: Сам Вадим Мошкин свою вину признал. "Я должен отвечать за то, что произошло. Сейчас такое время, что нельзя быть посторонним", - сказал он.
Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец прокомментировала это решение для УП.
Прямая речь: "Изменение меры пресечения никоим образом не повлияет на ход досудебного расследования, поскольку риски, которые существовали на момент избрания предыдущей меры пресечения, минимизированы.
В рамках досудебного расследования уже проведены обыски, в том числе по месту жительства подозреваемого, что нивелирует риск уничтожения или искажения доказательств, изъяты документы, допрошены свидетели и потерпевшие, назначены судебные экспертизы.
Кроме того, для обеспечения надлежащего процессуального поведения судом на подозреваемого возложен ряд обязанностей, которые он обязан соблюдать".
Что предшествовало:
- В ночь на 1 июня во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
- По данному факту открыли уголовное производство. Суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым по делу. В частности, охранника поликлиники Мошкина отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.
- Прокуратура даже объяснила, почему охранника посадили в СИЗО, а чиновникам только дали круглосуточный домашний арест.