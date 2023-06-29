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Охранника по делу о закрытом укрытии выпустили из СИЗО

Евгений Кизилов, Валентина РоманенкоЧетверг, 29 июня 2023, 17:10
Охранника по делу о закрытом укрытии выпустили из СИЗО
Мошкин (справа) в суде, фото "суспільного"

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения охраннику Вадиму Мошкину по делу о гибели людей из-за закрытого укрытия в Киеве. Вместо пребывания в следственном изоляторе ему назначили ночной домашний арест.

Источник: "Суспільне" из зала суда, пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: Решение принято в четверг 29 июня.

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Апелляционную жалобу на решение посадить Мошкина под стражу подал его адвокат Сергей Моргун.

По его словам, риски являются необоснованными, ведь у подозреваемого нет возможности влиять на свидетелей, и он не планирует скрываться от следствия.

Также защитник отметил, что подозрение является необоснованным, поскольку якобы официально охранник не должен был бы открывать убежище.

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Прямая речь: "Есть приказ, что Мошкин обязан открывать убежище, но с этим приказом его никогда не знакомили. Также не была учтена и скорость событий. Всего у Мошкина было 5 минут на открытие двери. Он изначально не услышал тревоги. Администрация никак не организовала помещение, чтобы он услышал тревогу".

Больше деталей: Сам Вадим Мошкин свою вину признал. "Я должен отвечать за то, что произошло. Сейчас такое время, что нельзя быть посторонним", - сказал он.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец прокомментировала это решение для УП.

Прямая речь: "Изменение меры пресечения никоим образом не повлияет на ход досудебного расследования, поскольку риски, которые существовали на момент избрания предыдущей меры пресечения, минимизированы.

В рамках досудебного расследования уже проведены обыски, в том числе по месту жительства подозреваемого, что нивелирует риск уничтожения или искажения доказательств, изъяты документы, допрошены свидетели и потерпевшие, назначены судебные экспертизы.

Кроме того, для обеспечения надлежащего процессуального поведения судом на подозреваемого возложен ряд обязанностей, которые он обязан соблюдать".

Что предшествовало:

  • В ночь на 1 июня во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
  • По данному факту открыли уголовное производство. Суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым по делу. В частности, охранника поликлиники Мошкина отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.
  • Прокуратура даже объяснила, почему охранника посадили в СИЗО, а чиновникам только дали круглосуточный домашний арест.

Темы: укрытиеКиевсуд
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