Якщо аварія на ЗАЕС: на Запоріжжі провели навчання, близькі до реальності

У Запорізькій області з максимальним наближенням до реальних умов провели масштабні спеціальні тренування з цивільного захисту на випадок можливої аварії на Запорізький атомній електростанції.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Деталі: За його словами, координували навчання міністр енергетики Герман Галущенко, очільник МВС Ігор Клименко та керівник ДСНС Сергій Крук.

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До тренувань було залучено працівників ОВА, місцевого самоврядування, ДСНС, правоохоронців та спеціальних служб.

Під час навчань відпрацьовували спільний алгоритм дій щодо швидкої локалізації можливих наслідків аварії на ЗАЕС та контрзаходів по захисту населення.

Як повідомив Малашко, двоетапні тактико-практичні навчання дали можливість відпрацювати алгоритм дій кожного суб'єкта. Скоординували черговість дій, в тому числі евакуацію вразливих категорій.

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Пряма мова: "Відпрацювали чіткий механізм інформування про загрозу та дії населення на випадок реальної загрози.

Кожне відомство показало високий рівень підготовки та злагоджену взаємодію, а тому ми готові швидко реагувати на можливі виклики".

Передісторія:

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що план підриву окупантами ЗАЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою. Зокрема, окупанти додатково замінували охолоджувач станції.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія готується вчинити теракт на ЗАЕС із викидом радіації та що сценарій з мінування станції для російських окупантів затверджений, а увага світу недостатня.

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