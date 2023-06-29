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Якщо аварія на ЗАЕС: на Запоріжжі провели навчання, близькі до реальності

Євген КізіловЧетвер, 29 червня 2023, 19:38
Якщо аварія на ЗАЕС: на Запоріжжі провели навчання, близькі до реальності
Скриншот з відео навчань

У Запорізькій області з максимальним наближенням до реальних умов провели масштабні спеціальні тренування з цивільного захисту на випадок можливої аварії на Запорізький атомній електростанції.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Деталі: За його словами, координували навчання міністр енергетики Герман Галущенко, очільник МВС Ігор Клименко та керівник ДСНС Сергій Крук.

До тренувань було залучено працівників ОВА, місцевого самоврядування, ДСНС, правоохоронців та спеціальних служб.

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Під час навчань відпрацьовували спільний алгоритм дій щодо швидкої локалізації можливих наслідків аварії на ЗАЕС та контрзаходів по захисту населення.

Як повідомив Малашко, двоетапні тактико-практичні навчання дали можливість відпрацювати алгоритм дій кожного суб'єкта. Скоординували черговість дій, в тому числі евакуацію вразливих категорій.

Пряма мова: "Відпрацювали чіткий механізм інформування про загрозу та дії населення на випадок реальної загрози.

ВІДЕО ДНЯ

Кожне відомство показало високий рівень підготовки та злагоджену взаємодію, а тому ми готові швидко реагувати на можливі виклики".

Передісторія:

  • Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що план підриву окупантами ЗАЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою. Зокрема, окупанти додатково замінували охолоджувач станції.
  • Президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія готується вчинити теракт на ЗАЕС із викидом радіації та що сценарій з мінування станції для російських окупантів затверджений, а увага світу недостатня.

Знати більше: Не Чорнобиль і не Фукусіма. Чи готова Росія до теракту на Запорізькій АЕС і що про це треба знати

Теми: ЗАЕСаваріяЗапорізька область
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