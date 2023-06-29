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Если авария на ЗАЭС: на Запорожье провели учения, близкие к реальности

Евгений КизиловЧетверг, 29 июня 2023, 19:38
Если авария на ЗАЭС: на Запорожье провели учения, близкие к реальности
Скриншот из видео учений

В Запорожской области с максимальным приближением к реальным условиям провели масштабные специальные тренировки по гражданской защите на случай возможной аварии на Запорожский атомной электростанции.

Источник: председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Детали: По его словам, координировали учения министр энергетики Герман Галущенко, глава МВД Игорь Клименко и руководитель ГСЧС Сергей Крук.

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К тренировкам были привлечены работники ОВА, местного самоуправления, ГСЧС, правоохранителей и специальных служб.

Во время учений отрабатывали совместный алгоритм действий по быстрой локализации возможных последствий аварии на ЗАЭС и контрмер по защите населения.

Как сообщил Малашко, двухэтапные тактико-практические учения дали возможность отработать алгоритм действий каждого субъекта. Скоординировали очередность действий, в том числе эвакуацию уязвимых категорий.

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Прямая речь: "Отработали четкий механизм информирования об угрозе и действия населения в случае реальной угрозы.

Каждое ведомство показало высокий уровень подготовки и слаженное взаимодействие, а потому мы готовы быстро реагировать на возможные вызовы".

Предыстория:

  • Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что план подрыва оккупантами ЗАЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была настолько серьезной. В частности, оккупанты дополнительно заминировали охладитель станции.
  • Президент Владимир Зеленский также заявил, что Россия готовится совершить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации и сценарий по минированию станции для российских оккупантов утвержден, а внимание мира - недостаточное.

Узнать больше: Не Чернобыль и не Фукусима. Готова ли Россия к теракту на Запорожской АЭС и что об этом надо знать

Темы: ЗАЭСаварияЗапорожская область
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