Главу Тернопольского облсовета освободили из-под стражи после внесения залога

Председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко выпустили из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.

Источник: адвокат Головко Александр Тананакин в комментарии "Суспільному"

Детали: По его словам, за главу облсовета внесли залог, поэтому он освобожден из-под стражи.

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Прямая речь защитника: "Когда будет следующее судебное заседание - неизвестно, об этом еще рано говорить".

Больше деталей: В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;

не отлучаться из Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

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