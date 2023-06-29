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Главу Тернопольского облсовета освободили из-под стражи после внесения залога

Евгений КизиловЧетверг, 29 июня 2023, 20:10
Главу Тернопольского облсовета освободили из-под стражи после внесения залога
Михаил Головко. Фото из facebook

Председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко выпустили из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.

Источник: адвокат Головко Александр Тананакин в комментарии "Суспільному"

Детали: По его словам, за главу облсовета внесли залог, поэтому он освобожден из-под стражи.

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Прямая речь защитника: "Когда будет следующее судебное заседание - неизвестно, об этом еще рано говорить".

Больше деталей: В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
  • не отлучаться из Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;
  • носить электронное средство контроля.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 июня Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей председателя Тернопольской ВГА - Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн.
  • 28 июня Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн.

Темы: Тернопольская областьарествзяткасуд
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