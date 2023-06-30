ОВА: Запоріжжя вночі атакували дронами й ракетами, у Миколаєві впали уламки "Шахеда"

Наслідки атак на Запорізьку область, фото з Телеграм ЗОВА

Цієї ночі ворожих атак зазнали міста Запоріжжя та Миколаїв, загалом за минулу добу в різних областях України загинули 5 цивільних людей і 7-ро отримали поранення, ще 2 людини отримали травми через підрив вибухових пристроїв.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій щодо ситуації станом на 09:00 п'ятниці 30 червня

Деталі: Чернігівщина: за добу – 8 обстрілів, із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 3 обстріли. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Шалигинська громади. Без наслідків.

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У четвер протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська громади. Краснопільська громада: в результаті одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні домоволодіння, приватний автомобіль, гараж.

Запорізька область: минулої доби в області загинули двоє цивільних – у Новоданилівці 66-річна жінка, а у Малій Токмачці – 66-річний чоловік. З Оріхова до медичного закладу евакуювали 52-річну жінку, яка отримала поранення. Ворог хаотично бив по 16 населених пунктах.

Вночі обласний центр двічі атаковано із БПЛА, а ракетний удар прийшовся по відкритій території.

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По Левадному та Новадарівці здійснив 7 обстрілів з РСЗВ.

56 артилерійських ударів прийшлося по території прифронтових міст і сіл: Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Малинівці, Степногірську.

Додався 31 зруйнований об'єкт житлового фонду.

Дніпропетровська область: вночі агресор цілив по містах та селах Нікопольщини. Цього разу у Нікополь прилетіли снаряди з важкої артилерії. Люди неушкоджені. Наслідки атаки уточнюються.

Харківщина: на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка та Берестове. Ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району.

У с. Чернещина Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Тракторист отримав легкі поранення, госпіталізації не потребував.

А вночі у смт. Панютине Лозівського району хлопчик 13 років знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій (ймовірно гранату), взяв його до рук, після чого відбувся вибух. Госпіталізований з пораненнями.

Луганщина: противник знову намагався влаштувати штурм у напрямку Білогорівки, але під тиском Сил оборони вимушений був відступити.

За минулу добу під вогонь з боку росіян потрапило Невське. За добу противник здійснив 130 обстрілів (611 снарядів).

Донеччина: ворог здійснив 20 обстрілів населених пунктів області: авіаудари, "НКРС", "КАБ-250", РСЗВ "ГРАД", артилерія. Під вогонь російських окупаційних військ потрапили 9 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, смт Велика Новосілка, с.Богоявленка, с.Времівка, с.Ласточкине, с.Нескучне, с.Новоукраїнка, Костянтинівка.

Пошкоджено 2 житлових будинки та 2 складських приміщення.

За добу на Донеччині: двоє поранених.

Миколаївщина: вночі силами протиповітряної оборони над Миколаєвом знищено БпЛА типу "Shahed-136". Падінням уламків спричинено займання відкритої території площею та покрівлі житлового будинку. Пожежа була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС у Миколаївській області. Постраждалих немає.

У четвер вдень ворог завдавав мінометні удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 72 обстріли (434 снаряди), з них по м. Херсон – 3 артилерійських обстріли (8 снарядів). Російські військові поцілили у райони 28 населених пунктів області; пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний та освітній заклад у Херсоні.

Внаслідок ворожого обстрілу Білозерки загинула 71-річна жінка. Також постраждали 20-річний хлопець та 74-річна жінка. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків.

Окупанти обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу. Двоє містян загинули, ще двоє – знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості.

Всього через російську агресію 3 людини загинули, 4 дістали поранення.