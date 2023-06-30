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ОВА: Запорожье ночью атаковали дронами и ракетами, в Николаеве упали обломки "Шахеда"

Елена РощинаПятница, 30 июня 2023, 11:29
ОВА: Запорожье ночью атаковали дронами и ракетами, в Николаеве упали обломки Шахеда
Последствия атак на Запорожскую область, фото из Телеграмм ЗОВА

Этой ночью вражеским атакам подверглись города Запорожье и Николаев, всего за минувшие сутки в разных областях Украины погибли 5 гражданских человека и 7-ро получили ранения, еще 2 человека получили травмы из-за подрыва взрывных устройств.  

Источник: данные областных военных администраций по ситуации по состоянию на 09:00 пятницы 30 июня

Детали: Черниговщина: за сутки – 8 обстрелов, из минометов и артиллерии, Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы. Без жертв и разрушений. 

Сумщина: ночью и утром враг осуществил 3 обстрела. Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Середино-Будская и Шалигинская общины. Без последствий. 

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В четверг в течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничья. Зафиксировано 74 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Миропольская, Белопольская общины. Краснопольская община: в результате одного из обстрелов повреждены 3 частных домовладения, частный автомобиль, гараж. 

Запорожская область: за прошедшие сутки в области погибли двое гражданских – в Новоданиловке 66-летняя женщина, а в Малой Токмачке – 66-летний мужчина. Из Орехова в медицинское учреждение эвакуировали 52-летнюю женщину, которая получила ранения. Враг хаотично бил по 16 населенным пунктам.

Ночью областной центр дважды атаковали с БПЛА, а ракетный удар пришелся по открытой территории. 

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По Левадному и Новадаровке совершил 7 обстрелов из РСЗО. 

56 артиллерийских ударов пришлось по территории прифронтовых городов и сел: Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Красному, Чаривному, Малиновке, Степногорску. 

Добавился 31 разрушенный объект жилого фонда.

Днепропетровская область: ночью агрессор целился по городам и селам Никопольщины. На этот раз в Никополь прилетели снаряды из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. Последствия атаки уточняются. 

Харьковщина: на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Кисловка и Берестовое. Враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. 

В с. Чернещина Изюмского района на территории сельскохозяйственного предприятия трактор подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Тракторист получил легкие ранения, в госпитализации не нуждался. 

А ночью в пгт. Панютино Лозовского района мальчик 13 лет нашел в собственном дворе взрывное устройство (вероятно гранату), взял его в руки, после чего произошел взрыв. Госпитализирован с ранениями. 

Луганщина: противник снова пытался устроить штурм в направлении Белогоровки, но под давлением Сил обороны вынужден был отступить. 

За минувшие сутки под огонь со стороны россиян попало Невское. За сутки противник совершил 130 обстрелов (611 снарядов). 

Донецкая область: враг совершил 20 обстрелов населенных пунктов области: авиаудары, "НКРС", "КАБ-250", РСЗО "ГРАД", артиллерия. Под огонь российских оккупационных войск попали 9 населенных пунктов: Авдеевка, Курахово, пгт Большая Новоселка, с.Богоявленка, с.Времовка, с.Ласточкино, с.Нескучное, с.Новоукраинка, Константиновка. 

Повреждены 2 жилых дома и 2 складских помещения. 

За сутки в Донецкой области: двое раненых.

Николаевская область: ночью силами противовоздушной обороны над Николаевом уничтожен БпЛА типа "Shahed-136". Падением обломков вызвано возгорание открытой территории площадью и кровли жилого дома. Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями ГУ ГСЧС в Николаевской области. Пострадавших нет. 

В четверг днем враг наносил минометные удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 72 обстрела (434 снаряда), из них по г. Херсон – 3 артиллерийских обстрела (8 снарядов). Российские военные попали в районы 28 населенных пунктов области; пункт выдачи гуманитарной помощи, медицинское и образовательное учреждение в Херсоне. 

В результате вражеского обстрела Белозерки погибла 71-летняя женщина. Также пострадали 20-летний парень и 74-летняя женщина. Повреждены по меньшей мере 12 жилых домов. 

Оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсоне. Террористы ударили по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь. Двое горожан погибли, еще двое – находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Всего из-за российской агрессии 3 человека погибли, 4 получили ранения.

Темы: войнаЗапорожьеНиколаевШахед
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