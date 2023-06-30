Зеленский собирал Ставку: Усиливаем северное направление

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, решено усилить северное направление.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Зеленский заслушал доклады главнокомандующего Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Сергея Наева

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Прямая речь: "Ситуация на поле боя, движение вперед. Усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами. Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле.

Решением Ставки - Главкому Залужному и командующему "Севера" Наеву - выполнить комплекс мероприятий по усилению этого направления".

Что этому предшествовало:

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