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Зеленский собирал Ставку: Усиливаем северное направление

Татьяна ЛозовенкоПятница, 30 июня 2023, 14:45
Зеленский собирал Ставку: Усиливаем северное направление
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ В КАБИНЕТЕ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, решено усилить северное направление.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Зеленский заслушал доклады главнокомандующего Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Сергея Наева

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Прямая речь: "Ситуация на поле боя, движение вперед. Усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами. Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле.

Решением Ставки - Главкому Залужному и командующему "Севера" Наеву - выполнить комплекс мероприятий по усилению этого направления".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего, в частности, будут рассматривать и размещение в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер".
  • В то же время, по данным украинской разведки, "вагнеровцы" не планируют массово возвращаться в Беларусь.

Темы: ЗеленскийЗалужныйвойнаБеларусь
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