Зеленский собирал Ставку: Усиливаем северное направление
Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, решено усилить северное направление.
Источник: Зеленский в Telegram
Детали: Зеленский заслушал доклады главнокомандующего Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Сергея Наева
Прямая речь: "Ситуация на поле боя, движение вперед. Усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами. Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле.
Решением Ставки - Главкому Залужному и командующему "Севера" Наеву - выполнить комплекс мероприятий по усилению этого направления".
Что этому предшествовало:
- Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего, в частности, будут рассматривать и размещение в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер".
- В то же время, по данным украинской разведки, "вагнеровцы" не планируют массово возвращаться в Беларусь.