Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На найближчій ставці обговорять ризики від втечі "Вагнера" в Білорусь – Данілов

Олена РощінаЧетвер, 29 червня 2023, 21:23
На найближчій ставці обговорять ризики від втечі Вагнера в Білорусь – Данілов
Олексій Данілов, фото апарату РНБО

На найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, зокрема, будуть розглядати й розміщення в Білорусі найманців ПВК "Вагнер".

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону новин

Деталі: Данілов наголосив, що спершу потрібно подивитися, де "вагнерівці" опиняться, якою буде їхня кількість, які будуть загрози, чи з'являться 8-8,5 тисяч найманців у Білорусі.

За словами секретаря РНБО, зараз такої кількості бойовиків Євгена Пригожина там немає. 

Реклама:

Втім, за короткий проміжок часу для "вагнерівців" був поставлений табір із літніх наметів. 

Пряма мова Данілова: "Будемо дуже уважно спостерігати, для чого все це буде там відбуватися. Чи то для дратування Литви, чи то для дратування Польщі, чи то щоб наші війська на кордоні перебували в напрузі.

Завтра будемо дуже уважно за цим питанням спостерігати. Я можу сказати, що президент Володимир Зеленський дав доручення на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянути це питання з урахуванням інформації розвідспільноти й головкома. На найближчому засіданні Ставки таке питання буде розглядатися".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Данілов наголосив, що "Вагнер" – це терористи, які мандрують світом на літаках. На його думку, світ мав би сильніше реагувати на це. 

Цьому передувало: Колишній голова Генштабу Великої Британії Річард Даннатт припустив, що Україна повинна остерігатися можливого нападу на Київ "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним після їхньої виїзду в Білорусь.

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що перекидання групи "Вагнер" у Білорусь не може серйозно загрожувати Україні.

Передісторія:

Теми: ставкаВагнерБілорусьДанілов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Оріхові завершили рятувальні роботи: 7 загиблих

У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні

Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили ще на рік

фотоОчільник МВС представив нового командувача Національної гвардії

На Сумщині евакуюють усіх жителів п'ятикілометрової зони прикордоння

З 11 липня в Україні запроваджуються чергові обмеження щодо тютюнових виробів

Усі новини...
ставка
Зеленський на Ставці доручив провести повну ревізію всіх укриттів країни
Зеленський провів виїзну ставку: заслухав Сирського, Неїжпапу та Буданова
Зеленський провів Ставку: увага до переходу на нові типи літаків
Останні новини
23:32
оновлено від 23:40У низці регіонів оголошували тривогу, є ракетна небезпека
23:17
Примусової евакуації жителів прикордоння Сумщини не буде – ОВА
23:00
Швеція допоможе Туреччині зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО
22:43
Байден запланував зустрічі із Зеленським та Ердоганом у Вільнюсі – ЗМІ
22:39
Аналіз головних заяв політиків щодо російсько-української війни за тиждень – ОПОРА
22:31
Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції в НАТО
21:54
В Оріхові завершили рятувальні роботи: 7 загиблих
21:50
Формулювання рішення саміту НАТО щодо України ще узгоджується – Зеленський
21:45
Економічні новини 10 липня: сповільнення інфляції, будівництво в Україні підприємств з виробництва зброї
21:38
інфографікаУ світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
Усі новини...
Реклама: