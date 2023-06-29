На найближчій ставці обговорять ризики від втечі "Вагнера" в Білорусь – Данілов

На найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, зокрема, будуть розглядати й розміщення в Білорусі найманців ПВК "Вагнер".

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону новин

Деталі: Данілов наголосив, що спершу потрібно подивитися, де "вагнерівці" опиняться, якою буде їхня кількість, які будуть загрози, чи з'являться 8-8,5 тисяч найманців у Білорусі.

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За словами секретаря РНБО, зараз такої кількості бойовиків Євгена Пригожина там немає.

Втім, за короткий проміжок часу для "вагнерівців" був поставлений табір із літніх наметів.

Пряма мова Данілова: "Будемо дуже уважно спостерігати, для чого все це буде там відбуватися. Чи то для дратування Литви, чи то для дратування Польщі, чи то щоб наші війська на кордоні перебували в напрузі.

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Завтра будемо дуже уважно за цим питанням спостерігати. Я можу сказати, що президент Володимир Зеленський дав доручення на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянути це питання з урахуванням інформації розвідспільноти й головкома. На найближчому засіданні Ставки таке питання буде розглядатися".

Деталі: Данілов наголосив, що "Вагнер" – це терористи, які мандрують світом на літаках. На його думку, світ мав би сильніше реагувати на це.

Цьому передувало: Колишній голова Генштабу Великої Британії Річард Даннатт припустив, що Україна повинна остерігатися можливого нападу на Київ "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним після їхньої виїзду в Білорусь.

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що перекидання групи "Вагнер" у Білорусь не може серйозно загрожувати Україні.

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