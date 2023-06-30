Масове повернення "Вагнера" до Білорусі не планується, будуть в Африці – Буданов
Масове повернення військ Євгенія Пригожина до Білорусі не планується, "ПВК Вагнер" буде поступово передислоковуватися до Африки.
Джерело: глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю The War zone
Пряма мова: "Не планується масове повернення "ПВК" до Білорусі. Хаб, який вони створюють у Білорусі, призначений для логістичних цілей. Також у них будуть офісні приміщення і рекрутинговий центр. І цей хаб створюється для операцій "Вагнера" за кордоном, переважно в Африці.
… Їхня діяльність за кордоном триває, переважно в Африці. І що буде відбуватися далі, так це те, що більшість особового складу, який раніше брав участь у бойових діях в Україні, буде поступово передислоковано до Африки для розгортання операцій там".
Деталі: Він вважає, що Пригожин не створює ніяких проблем для України, перебуваючи у Білорусі.
На питання, скільки військ ватажка "ПВК Вагнер" зараз знаходяться в Білорусі, Буданов відповів: "Нікого, лише кілька людей з його передової групи".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 27 червня бізнес-джет Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.
- ФСБ повідомила, що кримінальну справу про "збройний заколот" керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина припинено.
- Пєсков повідомив, що Пригожин "піде в Білорусь", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Президент РФ Володимир Путін заявив, що вагнерівці зможуть підписати контракт з Міноборони РФ, звільнитися або "піти в Білорусь".
- Російське видання "Вёрстка" повідомило, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним. Державна прикордонна служба України спростовувала цю інформацію. У ДПСУ наголосили, що розвідка ретельно відстежує ситуацію в країні, яка є поплічником держави-агресора РФ.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі не будують таборів для ПВК "Вагнер", але за необхідності "допоможуть із розміщенням".