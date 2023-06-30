Масове повернення "Вагнера" до Білорусі не планується, будуть в Африці – Буданов

Масове повернення військ Євгенія Пригожина до Білорусі не планується, "ПВК Вагнер" буде поступово передислоковуватися до Африки.

Джерело: глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю The War zone

Пряма мова: "Не планується масове повернення "ПВК" до Білорусі. Хаб, який вони створюють у Білорусі, призначений для логістичних цілей. Також у них будуть офісні приміщення і рекрутинговий центр. І цей хаб створюється для операцій "Вагнера" за кордоном, переважно в Африці.

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… Їхня діяльність за кордоном триває, переважно в Африці. І що буде відбуватися далі, так це те, що більшість особового складу, який раніше брав участь у бойових діях в Україні, буде поступово передислоковано до Африки для розгортання операцій там".

Деталі: Він вважає, що Пригожин не створює ніяких проблем для України, перебуваючи у Білорусі.

На питання, скільки військ ватажка "ПВК Вагнер" зараз знаходяться в Білорусі, Буданов відповів: "Нікого, лише кілька людей з його передової групи".

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