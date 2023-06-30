Окупанти відправили тіла вбитих у Бердянську підлітків "на експертизу"
Російські окупанти відправили тіла вбитих у Бердянську підлітків Тіграна Оганнісяна й Микити Ханганова в Мелітополь "на експертизу" – ймовірно, намагаються приховати сліди злочину.
Джерело: координаторка організації "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова у Facebook
Пряма мова Решетилової: "Не зважаючи на те, що прощання з Тіграном і Микитою було заплановане у Бердянську на вчора, їх досі не поховали.
Протягом усього вчорашнього дня сім'ї чекали на дозвіл слідчих забрати тіла з моргу, проте так його і не отримали. Натомість увесь день морг був оточений військовими.
Сьогодні стало відомо, що тіла нібито повезли на експертизу в Мелітополь".
Деталі: У "Медійній ініціативі за права людини" вважають, що росіяни це роблять, аби приховати сліди своїх злочинів.
"По характеру уражень очевидно, що було вчинене вбивство, що в хлопців стріляли прицільно і на ураження", – наголосила Решетилова.
Вона додала, що російським загарбникам нічого приховати уже не вдасться, бо "все відомо і все зафіксовано".
"Просто дайте рідним попрощатися з дітьми", – закликала вона.
Напередодні "Українській правді" стало відомо, що рідним Оганнісяна й Ханганова не видають довідку про смерть хлопців і кажуть, що справу відправили у Мелітополь.
Бабусю Тіграна окупанти не пропустили навіть на впізнання тіла онука. Загиблих змогли побачити лише рідні Микити, які впізнали обох друзів.
Передісторія:
- 16-річні Тігран Оганнісян і Микита Ханганов були активними учасниками антиросійських спільнот.
- 30 вересня 2022 року військові РФ викрали Тіграна Оганнісяна, який мешкав із бабусею в тимчасово окупованому Бердянську. Під час допитів росіяни катували підлітка, але 5 жовтня відпустили його. Відтоді окупанти регулярно допитували й обшукували домівки Тіграна Оганнісяна і його однокласника Микиту Ханганова.
- У січні 2023 року російські військові завадили батькам Тіграна вивезти його з тимчасово окупованої території, підлітка повернули з Таганрога.
- 7 квітня російські військові возили Оганнісяна та Ханганова в Ростов-на-Дону (РФ) для проходження "психолого-психіатричної експертизи".
- 24 травня Тігран Оганнісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Справу готували до суду, РФ планувала засудити хлопців до 20 років ув'язнення.
- 15 червня Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію.
- 24 червня російські пропагандисти повідомили про ліквідацію "двох проукраїнських терористів", якими виявилися Тігран Оганнісян та Микита Ханганов. Перед смертю Тігран записав відео, яке завершувалося словами "Слава Україні!". Окупанти звинуватили підлітків у вбивстві військового і поліцейського-колаборанта.