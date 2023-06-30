Окупанти відправили тіла вбитих у Бердянську підлітків "на експертизу"

Російські окупанти відправили тіла вбитих у Бердянську підлітків Тіграна Оганнісяна й Микити Ханганова в Мелітополь "на експертизу" – ймовірно, намагаються приховати сліди злочину.

Джерело: координаторка організації "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова у Facebook

Пряма мова Решетилової: "Не зважаючи на те, що прощання з Тіграном і Микитою було заплановане у Бердянську на вчора, їх досі не поховали.

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Протягом усього вчорашнього дня сім'ї чекали на дозвіл слідчих забрати тіла з моргу, проте так його і не отримали. Натомість увесь день морг був оточений військовими.

Сьогодні стало відомо, що тіла нібито повезли на експертизу в Мелітополь".

Деталі: У "Медійній ініціативі за права людини" вважають, що росіяни це роблять, аби приховати сліди своїх злочинів.

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"По характеру уражень очевидно, що було вчинене вбивство, що в хлопців стріляли прицільно і на ураження", – наголосила Решетилова.

Вона додала, що російським загарбникам нічого приховати уже не вдасться, бо "все відомо і все зафіксовано".

"Просто дайте рідним попрощатися з дітьми", – закликала вона.

Напередодні "Українській правді" стало відомо, що рідним Оганнісяна й Ханганова не видають довідку про смерть хлопців і кажуть, що справу відправили у Мелітополь.

Бабусю Тіграна окупанти не пропустили навіть на впізнання тіла онука. Загиблих змогли побачити лише рідні Микити, які впізнали обох друзів.

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