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Окупанти відправили тіла вбитих у Бердянську підлітків "на експертизу"

"Українська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 15:34
Окупанти відправили тіла вбитих у Бердянську підлітків на експертизу
Тігран Оганнісян встиг зняти відео перед смертю, колаж

Російські окупанти відправили тіла вбитих у Бердянську підлітків Тіграна Оганнісяна й Микити Ханганова в Мелітополь "на експертизу" – ймовірно, намагаються приховати сліди злочину.

Джерело: координаторка організації "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова у Facebook

Пряма мова Решетилової: "Не зважаючи на те, що прощання з Тіграном і Микитою було заплановане у Бердянську на вчора, їх досі не поховали.

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Протягом усього вчорашнього дня сім'ї чекали на дозвіл слідчих забрати тіла з моргу, проте так його і не отримали. Натомість увесь день морг був оточений військовими.

Сьогодні стало відомо, що тіла нібито повезли на експертизу в Мелітополь".

Деталі: У "Медійній ініціативі за права людини" вважають, що росіяни це роблять, аби приховати сліди своїх злочинів.

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"По характеру уражень очевидно, що було вчинене вбивство, що в хлопців стріляли прицільно і на ураження", – наголосила Решетилова.

Вона додала, що російським загарбникам нічого приховати уже не вдасться, бо "все відомо і все зафіксовано".

"Просто дайте рідним попрощатися з дітьми", – закликала вона.

Напередодні "Українській правді" стало відомо, що рідним Оганнісяна й Ханганова не видають довідку про смерть хлопців і кажуть, що справу відправили у Мелітополь.

Бабусю Тіграна окупанти не пропустили навіть на впізнання тіла онука. Загиблих змогли побачити лише рідні Микити, які впізнали обох друзів.

Передісторія: 

  • 16-річні Тігран Оганнісян і Микита Ханганов були активними учасниками антиросійських спільнот.
  • 30 вересня 2022 року військові РФ викрали Тіграна Оганнісяна, який мешкав із бабусею в тимчасово окупованому Бердянську. Під час допитів росіяни катували підлітка, але 5 жовтня відпустили його. Відтоді окупанти регулярно допитували й обшукували домівки Тіграна Оганнісяна і його однокласника Микиту Ханганова.
  • У січні 2023 року російські військові завадили батькам Тіграна вивезти його з тимчасово окупованої території, підлітка повернули з Таганрога.
  • 7 квітня російські військові возили Оганнісяна та Ханганова в Ростов-на-Дону (РФ) для проходження "психолого-психіатричної експертизи".
  • 24 травня Тігран Оганнісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Справу готували до суду, РФ планувала засудити хлопців до 20 років ув'язнення.
  • 15 червня Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію. 
  • 24 червня російські пропагандисти повідомили про ліквідацію "двох проукраїнських терористів", якими виявилися Тігран Оганнісян та Микита Ханганов. Перед смертю Тігран записав відео, яке завершувалося словами "Слава Україні!". Окупанти звинуватили підлітків у вбивстві військового і поліцейського-колаборанта.

Теми: БердянськМелітопольокупація
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