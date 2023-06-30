Оккупанты отправили тела убитых в Бердянске подростков "на экспертизу"
Российские оккупанты отправили тела убитых в Бердянске подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова в Мелитополь "на экспертизу" – вероятно, пытаются скрыть следы преступления.
Источник: координатор организации "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова в Facebook
Прямая речь Решетиловой: "Несмотря на то, что прощание с Тиграном и Никитой было запланировано в Бердянске на вчера, их до сих пор не похоронили.
В течение всего вчерашнего дня семьи ждали разрешения следователей забрать тела из морга, однако так его и не получили. Зато весь день морг был окружен военными.
Сегодня стало известно, что тела якобы повезли на экспертизу в Мелитополь".
Детали: В "Медийной инициативе за права человека" считают, что россияне это делают, чтобы скрыть следы своих преступлений.
"По характеру поражений очевидно, что было совершено убийство, что в ребят стреляли прицельно и на поражение", – отметила Решетилова.
Она добавила, что российским захватчикам ничего скрыть уже не удастся, потому что "все известно и все зафиксировано".
"Просто дайте родным попрощаться с детьми", – призвала она.
Накануне "Украинской правде" стало известно, что родным Оганнисяна и Ханганова не выдают справку о смерти ребят и говорят, что дело отправили в Мелитополь.
Бабушку Тиграна оккупанты не пропустили даже на опознание тела внука. Погибших смогли увидеть только родные Никиты, которые узнали обоих друзей.
Предыстория:
- 16-летние Тигран Оганнисян и Никита Ханганов были активными участниками антироссийских сообществ.
- 30 сентября 2022 года военные РФ похитили Тиграна Оганнисяна, который жил с бабушкой во временно оккупированном Бердянске. Во время допросов россияне пытали подростка, но 5 октября отпустили его. С тех пор оккупанты регулярно допрашивали и обыскивали дома Тиграна Оганнисяна и его одноклассника Никиту Ханганова.
- В январе 2023 года российские военные помешали родителям Тиграна вывезти его со временно оккупированной территории, подростка вернули из Таганрога.
- 7 апреля российские военные возили Оганнисяна и Ханганова в город Ростов-на-Дону (РФ) для прохождения "психолого-психиатрической экспертизы".
- 24 мая Тигран Оганнисян и Никита Ханганов получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Дело готовили к суду, РФ планировала приговорить ребят к 20 годам заключения.
- 15 июня Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследовать Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, а также выпустить их на подконтрольную Украине территорию.
- 24 июня российские пропагандисты сообщили о ликвидации "двух проукраинских террористов", которыми оказались Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Перед смертью Тигран записал видео, которое завершалось словами "Слава Украине!". Оккупанты обвинили подростков в убийстве военного и полицейского-коллаборанта.