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Оккупанты отправили тела убитых в Бердянске подростков "на экспертизу"

"Украинская правда"Пятница, 30 июня 2023, 15:34
Оккупанты отправили тела убитых в Бердянске подростков на экспертизу
Тигран Оганнисян успел снять видео перед смертью, коллаж

Российские оккупанты отправили тела убитых в Бердянске подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова в Мелитополь "на экспертизу" – вероятно, пытаются скрыть следы преступления.

Источник: координатор организации "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова в Facebook

Прямая речь Решетиловой: "Несмотря на то, что прощание с Тиграном и Никитой было запланировано в Бердянске на вчера, их до сих пор не похоронили.

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В течение всего вчерашнего дня семьи ждали разрешения следователей забрать тела из морга, однако так его и не получили. Зато весь день морг был окружен военными.

Сегодня стало известно, что тела якобы повезли на экспертизу в Мелитополь".

Детали: В "Медийной инициативе за права человека" считают, что россияне это делают, чтобы скрыть следы своих преступлений.

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"По характеру поражений очевидно, что было совершено убийство, что в ребят стреляли прицельно и на поражение", – отметила Решетилова.

Она добавила, что российским захватчикам ничего скрыть уже не удастся, потому что "все известно и все зафиксировано".

"Просто дайте родным попрощаться с детьми", – призвала она.

Накануне "Украинской правде" стало известно, что родным Оганнисяна и Ханганова не выдают справку о смерти ребят и говорят, что дело отправили в Мелитополь.

Бабушку Тиграна оккупанты не пропустили даже на опознание тела внука. Погибших смогли увидеть только родные Никиты, которые узнали обоих друзей.

Предыстория: 

  • 16-летние Тигран Оганнисян и Никита Ханганов были активными участниками антироссийских сообществ.
  • 30 сентября 2022 года военные РФ похитили Тиграна Оганнисяна, который жил с бабушкой во временно оккупированном Бердянске. Во время допросов россияне пытали подростка, но 5 октября отпустили его. С тех пор оккупанты регулярно допрашивали и обыскивали дома Тиграна Оганнисяна и его одноклассника Никиту Ханганова.
  • В январе 2023 года российские военные помешали родителям Тиграна вывезти его со временно оккупированной территории, подростка вернули из Таганрога.
  • 7 апреля российские военные возили Оганнисяна и Ханганова в город Ростов-на-Дону (РФ) для прохождения "психолого-психиатрической экспертизы".
  • 24 мая Тигран Оганнисян и Никита Ханганов получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Дело готовили к суду, РФ планировала приговорить ребят к 20 годам заключения.
  • 15 июня Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследовать Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, а также выпустить их на подконтрольную Украине территорию. 
  • 24 июня российские пропагандисты сообщили о ликвидации "двух проукраинских террористов", которыми оказались Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Перед смертью Тигран записал видео, которое завершалось словами "Слава Украине!". Оккупанты обвинили подростков в убийстве военного и полицейского-коллаборанта.

Темы: БердянскМелитопольоккупация
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