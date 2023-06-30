Оккупанты отправили тела убитых в Бердянске подростков "на экспертизу"

Российские оккупанты отправили тела убитых в Бердянске подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова в Мелитополь "на экспертизу" – вероятно, пытаются скрыть следы преступления.

Источник: координатор организации "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова в Facebook

Прямая речь Решетиловой: "Несмотря на то, что прощание с Тиграном и Никитой было запланировано в Бердянске на вчера, их до сих пор не похоронили.

В течение всего вчерашнего дня семьи ждали разрешения следователей забрать тела из морга, однако так его и не получили. Зато весь день морг был окружен военными.

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Сегодня стало известно, что тела якобы повезли на экспертизу в Мелитополь".

Детали: В "Медийной инициативе за права человека" считают, что россияне это делают, чтобы скрыть следы своих преступлений.

"По характеру поражений очевидно, что было совершено убийство, что в ребят стреляли прицельно и на поражение", – отметила Решетилова.

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Она добавила, что российским захватчикам ничего скрыть уже не удастся, потому что "все известно и все зафиксировано".

"Просто дайте родным попрощаться с детьми", – призвала она.

Накануне "Украинской правде" стало известно, что родным Оганнисяна и Ханганова не выдают справку о смерти ребят и говорят, что дело отправили в Мелитополь.

Бабушку Тиграна оккупанты не пропустили даже на опознание тела внука. Погибших смогли увидеть только родные Никиты, которые узнали обоих друзей.

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