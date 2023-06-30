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Білий дім: США продовжать допомагати Україні, аби прогрес контрнаступу був більшим

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 19:58

Сполучені Штати перебувають на регулярному зв’язку з Україною та продовжать надавати підтримку, аби її контрнаступальні дії проти російських військ досягли успіху.

З такою заявою на брифінгу у п’ятницю виступив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Кірбі зауважив, що американські посадовці перебувають у постійному контакті з українськими колегами стосовно контрнаступу.

"Вони тримають нас у курсі, й ми продовжуємо робити все можливе, щоб допомогти їм у контрнаступі, чи то шляхом навчань – а як ви знаєте, вони все ще проходять навчання на рівні бригад – чи то через додаткові засоби і, звичайно, порадами та інформацією", – зазначив він.

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Представник Білого дому підкреслив, що рішення про темп і напрямок наступу на російські позиції ухвалює саме українська сторона.

"(Українські сили. – Ред.) досягли певного прогресу. І вони самі говорили про те, що він не такий значний, як їм хотілося б, але, знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що у них є все необхідне, і будемо продовжувати це робити", – додав Кірбі.

Раніше видання The New York Times писало, що в адміністрації президента США неофіційно говорять, що український контрнаступ почався повільно і його результати за перші кілька тижнів змушують "протверезіти", проте не поспішають робити висновки. 

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Зазначимо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post, яке вийшло у п'ятницю, заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.

Теми: СШАУкраїна
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