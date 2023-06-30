Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом: США продолжат помогать Украине, чтобы прогресс контрнаступления был больше

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 19:58

Соединенные Штаты находятся на регулярной связи с Украиной и продолжат оказывать поддержку, чтобы ее контрнаступательные действия против российских войск достигли успеха.

С таким заявлением на брифинге в пятницу выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Кирби отметил, что американские чиновники находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами относительно контрнаступления.

"Они держат нас в курсе, и мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь им в контрнаступлении, то ли путем учений – а как вы знаете, они все еще проходят обучение на уровне бригад – то ли через дополнительные средства и, конечно, советами и информацией", – отметил он.

Реклама:

Представитель Белого дома подчеркнул, что решение о темпе и направлении наступления на российские позиции принимает именно украинская сторона.

"(Украинские силы. – Ред.) достигли определенного прогресса. И они сами говорили о том, что он не такой значительный, как им хотелось бы, но, опять же, мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, и будем продолжать это делать", – добавил Кирби.

Ранее издание The New York Times писало, что в администрации президента США неофициально говорят, что украинское контрнаступление началось медленно и его результаты за первые несколько недель заставляют "протрезветь", однако не спешат делать выводы.

ВИДЕО ДНЯ

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, которое вышло в пятницу, заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидали.

Темы: СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сейм Польши одобрил резолюцию о Волынской трагедии: Примирение должно включать признание вины

ВидеоВзятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу

видеоСвитолина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона

Саммит НАТО принял решение по Украине: состоит из трех элементов

На саммите в Вильнюсе согласились создать Совет Украина-НАТО

Зеленский прилетел на саммит НАТО

Все новости...
США
США пока не могут точно определить местонахождение Пригожина – Белый дом
Китайский аэростат не собирал разведданные во время пролета над США – Пентагон
Украина получила более $1,2 миллиарда гранта от США и Финляндии
Последние новости
00:57
Медведев снова "предсказывает" приближение Третьей мировой
00:15
Обстрелы Сумщины: за сутки – 225 "прилетов"
23:47
Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16
23:31
Байден пропустит совместный ужин лидеров на саммите НАТО - СМИ
23:09
Кулеба о саммите Альянса: НАТО не должен держать членство Украины "в подвешенном состоянии"
23:02
Госдеп США объяснил, почему сейчас вступление Украины в НАТО невозможно
22:37
Премьер Эстонии о решении НАТО: Это столько, сколько мы сейчас можем предложить Украине
22:24
Экономические новости 11 июля: планы по пока оккупированным территориям, россияне теряют свое имущество в Украине
22:06
СМИ узнали, какие "гарантии безопасности" Украине хочет предложить ЕС
21:50
Шойгу заявил, что Путину дважды в день докладывают о войне
Все новости...
Реклама: