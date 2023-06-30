Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США поки не можуть точно визначити місцезнаходження Пригожина – Білий дім

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 20:26

Влада США наразі не має достатньої інформації про  місцезнаходження лідера групи Вагнера Євгенія Пригожина та його найманців, які брали участь у заколоті в РФ минулими вихідними.

Як пише "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, CNN.

"У нас немає інформації, яку ми вважаємо достатньо надійною, щоб підтвердити його (Пригожина – ред.) місцезнаходження", – сказав Кірбі.

Він нагадав нещодавню заяву Пентагону про те, що частина бойовиків Вагнера все ще перебуває в Україні, але "незрозуміло, скільки їх і чим вони займаються".

Реклама:

"Ми не маємо чіткого уявлення про те, де знаходиться пан Пригожин або всі його бойовики", – додав Кірбі.

Нагадаємо, минулих вихідних керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва. За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком Пригожин вирушив у Білорусь.

Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

Читайте також: Чому Захід починає всерйоз готуватися до розвалу Росії

Теми: ПригожинСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію: Примирення має включати визнання провини

ВідеоХабар за перетин кордону: підозра впала на нардепку-слугу

відеоСвітоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону

Саміт НАТО ухвалив рішення щодо України: складається з трьох елементів

На саміті у Вільнюсі погодились створити Раду Україна-НАТО

Зеленський прилетів на саміт НАТО

Усі новини...
Пригожин
Майже третина росіян підтримують дії Пригожина – опитування
Масове повернення "Вагнера" до Білорусі не планується, будуть в Африці – Буданов
ФСБ доручили вбити Пригожина – Буданов
Останні новини
02:15
оновлено від 01:30 У Києві та низці областей – повітряна тривога
02:10
На Київщині працює ППО – ОВА
01:58
Колаборанти на Луганщині готуються до втечі в РФ – ЦНС
00:57
Медведєв знову "пророкує" наближення Третьої світової
00:15
Обстріли Сумщини: за добу – 225 "прильотів"
23:47
Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16
23:31
Байден пропустить спільну вечерю лідерів на саміті НАТО – ЗМІ
23:09
Кулеба про саміт Альянсу: НАТО не повинен тримати членство України "в підвішеному стані"
23:02
Держдеп США пояснив, чому зараз вступ України до НАТО неможливий
22:37
Прем’єрка Естонії про рішення НАТО: Це стільки, скільки ми зараз можемо запропонувати Україні
Усі новини...
Реклама: