США поки не можуть точно визначити місцезнаходження Пригожина – Білий дім

Влада США наразі не має достатньої інформації про місцезнаходження лідера групи Вагнера Євгенія Пригожина та його найманців, які брали участь у заколоті в РФ минулими вихідними.

Як пише "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, CNN.

"У нас немає інформації, яку ми вважаємо достатньо надійною, щоб підтвердити його (Пригожина – ред.) місцезнаходження", – сказав Кірбі.

Він нагадав нещодавню заяву Пентагону про те, що частина бойовиків Вагнера все ще перебуває в Україні, але "незрозуміло, скільки їх і чим вони займаються".

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"Ми не маємо чіткого уявлення про те, де знаходиться пан Пригожин або всі його бойовики", – додав Кірбі.

Нагадаємо, минулих вихідних керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва. За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком Пригожин вирушив у Білорусь.

Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

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А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

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