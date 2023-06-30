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США пока не могут точно определить местонахождение Пригожина – Белый дом

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 20:26

Власти США пока не имеют достаточной информации о местонахождении лидера группы Вагнера Евгения Пригожина и его наемников, которые участвовали в мятеже в РФ в минувшие выходные.

Как пишет "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, CNN.

"У нас нет информации, которую мы считаем достаточно надежной, чтобы подтвердить его (Пригожина – ред.) местонахождение", – сказал Кирби.

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Он напомнил недавнее заявление Пентагона о том, что часть боевиков Вагнера все еще находится в Украине, но "непонятно, сколько их и чем они занимаются".

"Мы не имеем четкого представления о том, где находится господин Пригожин или все его боевики", – добавил Кирби.

Напомним, в минувшие выходные руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил мятеж из-за критики российского военного руководства. По договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко Пригожин отправился в Беларусь.

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После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы  в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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Темы: ПригожинСША
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