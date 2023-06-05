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Ситуація з укриттями у Києві критична − Камишін

Ірина БалачукПонеділок, 5 червня 2023, 09:29
Ситуація з укриттями у Києві критична − Камишін
Укриття. Фото з сайту КМДА

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що ситуація з бомбосховищами у столиці − критична, бо половина з перевірених укриттів не готова приймати людей.

Джерело: міністр у Telegram, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Камишіна: "Підбили підсумки 2-го дня роботи комісії по ревізії укриттів Києва. На даний момент перевірена вже третина укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова".

Деталі: Міністр опублікував дані, що перевірили наразі 1 849 бомбосховищ. З них 596 об’єктів (32%) − не готові до використання, ще 242 (13%) не змогли відчинити.  

 
Інфографіка з Telegram Камишіна 

Кличко повідомив, що станом на 7 ранку 5 червня перевірили понад 1600 укриттів, і встановили що 590 з них (або 37%) перебувають у незадовільному стані.

Мер також оприлюднив дані щодо стану і доступності бомбосховищ у різних районах. 

 
Інфографіка з Telegram Кличка 

Кличко нагадав, що минулого та цього року районам загалом виділили 1,2 млрд грн на облаштування укриттів, і додав, що перевірка триває. 

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Інфографіка з Telegram кличка 

"Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки, щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень", − попередив столичний голова.

Доповнено: О 10:00 5 червня Кличко повідомив, що вже провів зранку нараду з головами районів столиці, на якій обговорили дані перевірки укриттів.

 
фото з Telegram кличка 

Передісторія:

  • У ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. 
  • Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені
  • За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. А влада вирішила провести перевірки бомбосховищ. 
  • 3 червня Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриття у поліклініці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей в Деснянському районі столиці. Чиновників суд відпустив під домашній арешт, а охоронця поліклініки вирішив відправити під варту на два місяці без права внесення застави.
  • 3 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за добу від запуску сервісу для відгуків щодо стану укриттів кияни надіслали більше тисячі скарг.

Теми: Київукриття
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