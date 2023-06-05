Ситуація з укриттями у Києві критична − Камишін

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що ситуація з бомбосховищами у столиці − критична, бо половина з перевірених укриттів не готова приймати людей.

Джерело: міністр у Telegram, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Камишіна: "Підбили підсумки 2-го дня роботи комісії по ревізії укриттів Києва. На даний момент перевірена вже третина укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова".

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Деталі: Міністр опублікував дані, що перевірили наразі 1 849 бомбосховищ. З них 596 об’єктів (32%) − не готові до використання, ще 242 (13%) не змогли відчинити.

Інфографіка з Telegram Камишіна

Кличко повідомив, що станом на 7 ранку 5 червня перевірили понад 1600 укриттів, і встановили що 590 з них (або 37%) перебувають у незадовільному стані.

Мер також оприлюднив дані щодо стану і доступності бомбосховищ у різних районах.

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Інфографіка з Telegram Кличка

Кличко нагадав, що минулого та цього року районам загалом виділили 1,2 млрд грн на облаштування укриттів, і додав, що перевірка триває.

Інфографіка з Telegram кличка

"Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки, щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень", − попередив столичний голова.

Доповнено: О 10:00 5 червня Кличко повідомив, що вже провів зранку нараду з головами районів столиці, на якій обговорили дані перевірки укриттів.

фото з Telegram кличка

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