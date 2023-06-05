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Кияни не хочуть вулицю на честь ексмера Омельченка: петиція зібрала підписи

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 червня 2023, 10:34
Кияни не хочуть вулицю на честь ексмера Омельченка: петиція зібрала підписи
ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО. ФОТО З FACEBOOK

Петиція проти перейменування вулиці в центрі Києва на честь ексмера Олександра Омельченка за три дні набрала необхідну кількість голосів.

Джерело: сайт Київської міської ради 

Деталі: Петиція із закликом не допустити перейменування проспекта Павла Скоропадського на вулицю Омельченка набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів. 

Пряма мова автора петиції: "Олександр Олександрович Омельченко за часів свого перебування на посаді голови КМДА та міського голови завдав Києву шалених збитків.

Закликаємо не допустити підтримки Київською міською радою поданого 29.05.2023 р. проєкту рішення "Про перейменування вулиці Павла Скоропадського в Печерському районі міста Києва" і будь-якого іншого аналогічного за змістом".

Більше деталей: Автор петиції пригадав, що у січні 2023 року через "Київ Цифровий" було проведене опитування щодо перейменування. 74,2% тих, хто взяли в ньому участь, проголосували проти такого рішення. Серед киян відсоток голосів "проти" склав 55,5, що так само становить більшість.

Петиція подана 2 червня. Вона має бути розглянута протягом 10 робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 29 травня міський голова Віталій Кличко зареєстрував проєкт рішення Київради про перейменування вулиці Павла Скоропадського у Печерському районі Києва на вулицю Олександра Омельченка.
  • Однак 74% киян, що голосували в застосунку "Київ Цифровий", висловилися проти такого перейменування.
  • Кличко аргументує необхідність перейменуваня тим, що внаслідок активної дерусифікації топонімів у Києві виявилося дві вулиці Павла Скоропадського. 

Довідка: Олександр Омельченко, який помер у листопаді 2021 року, був мером Києва у 1999-2006 роках. Він також був народним депутатом (2007-2012) і 27 квітня 2010 року голосував за ратифікацію угоди Януковича – Медведєва, тобто за продовження перебування ЧФ Росії на території України до 2042 року. Омельченко мав відзнаки "Герой України" (2001) і "Заслужений будівельник України".

Діяльність Олександра Омельченка була неоднозначною. За час його перебування на посаді мера було відкрито 8 станцій метро, у місті встановлювали бювети артезіанської води й відновлювали стародавні храми. Водночас, за його мерства почалася незаконна роздача земельних ділянок в центрі столиці під забудову та знесення пам'яток архітектури.

Восени 2009 року тоді нардеп Олександр Омельченко збив на смерть пішохода на Столичному шосе у Києві. У грудні 2015 року автомобіль Омельченка, за кермом якого був водій політика, збив жінку – вона померла в лікарні. Влітку 2016 року Омельченко знову потрапив у ДТП, вже будучи депутатом Київради, – минулося без постраждалих. 

Теми: КиївОмельченко
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