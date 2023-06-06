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ОВА: На правобережжі Херсонщини під водою – 1335 будинків

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 червня 2023, 20:52
ОВА: На правобережжі Херсонщини під водою – 1335 будинків
Каховська ГЕС, Фото Маxar

На правобережжі Херсонщини під водою опинились щонайменше 1335 будинків.

Джерело: очільник Херсонької ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "На цю годину відомо про 1335 будинків на правобережжі, які опинились під водою; на лівому березі частково затоплені Піщане, Стара Збурівка, Козачі Лагері, Кардашинка, Кринки, Гола Пристань та Олешки. Повністю затоплені Корсунка та Дніпряни".

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Станом на 18:00 евакуювали 1364 людини, з мікрорайону Острів (в Херсоні - ред.), що позаду, евакуювали 1221 містянина".

Передісторія: 

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Теми: Херсонська областьКаховська ГЕСвода
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