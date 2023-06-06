ОВА: На правобережжі Херсонщини під водою – 1335 будинків

На правобережжі Херсонщини під водою опинились щонайменше 1335 будинків.

Джерело: очільник Херсонької ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "На цю годину відомо про 1335 будинків на правобережжі, які опинились під водою; на лівому березі частково затоплені Піщане, Стара Збурівка, Козачі Лагері, Кардашинка, Кринки, Гола Пристань та Олешки. Повністю затоплені Корсунка та Дніпряни".

Станом на 18:00 евакуювали 1364 людини, з мікрорайону Острів (в Херсоні - ред.), що позаду, евакуювали 1221 містянина".

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