Уже затоплені 8 населених пунктів і частина Херсона, триває евакуація − ОВА
Вісім населених пунктів та один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково у результаті підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі національного марафону новин та у Telegram, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Станом на 7:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка − це Бериславський район, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона − це Херсонський район".
Деталі: Він додав, що на даний час організована евакуація мешканців даних населених пунктів автобусами до міста Херсон, далі до міста Миколаїв, а звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст України.
Голова ОВА заявив, що влада розуміє, що будуть підтоплені ще й інші населені пункти, і готова до цього.
Він додав, що всі старости, голови ОТГ проінформовані, збирають населення у визначених точках збору. У кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію.
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що на Острові продовжується евакуація з трьох пунктів збору. Він також опублікував фото з Херсона.
Пряма мова Мрочка: "Гідропарк і нафтогавань вже затоплено. Лежачих і маломобільних вивозимо до лікарень.
Якщо знаєте про наявність людей, які потребують допомоги з евакуації, прошу звертатися на гарячу лінію адміністрації чи писати мені в особисті повідомлення ФБ із вказанням номерів телефонів".
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Передісторія:
- Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Повністю зруйнована гребля і машинна зала ГЕС. Вода рухається великим потоком і дуже швидко. ГЕС відновленню не підлягає.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
- За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.
- Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
- У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.
- Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.