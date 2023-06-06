Уже затоплені 8 населених пунктів і частина Херсона, триває евакуація − ОВА

Вісім населених пунктів та один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково у результаті підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.



Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі національного марафону новин та у Telegram, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Станом на 7:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка − це Бериславський район, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона − це Херсонський район".

Херсон Фото з Telegram МрочкА

Деталі: Він додав, що на даний час організована евакуація мешканців даних населених пунктів автобусами до міста Херсон, далі до міста Миколаїв, а звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст України.

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Херсон Фото з Telegram МрочкА

Голова ОВА заявив, що влада розуміє, що будуть підтоплені ще й інші населені пункти, і готова до цього.

Він додав, що всі старости, голови ОТГ проінформовані, збирають населення у визначених точках збору. У кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що на Острові продовжується евакуація з трьох пунктів збору. Він також опублікував фото з Херсона.

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Херсон Фото з Telegram МрочкА

Пряма мова Мрочка: "Гідропарк і нафтогавань вже затоплено. Лежачих і маломобільних вивозимо до лікарень.



Якщо знаєте про наявність людей, які потребують допомоги з евакуації, прошу звертатися на гарячу лінію адміністрації чи писати мені в особисті повідомлення ФБ із вказанням номерів телефонів".

Херсон Фото з Telegram МрочкА

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