В Україні створюють штаб із ліквідації наслідків підриву ГЕС, глава МВС керує роботами

В Україні створюють штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, глава МВС Ігор Клименко керуватиме роботами.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Призначаємо міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка керівником робіт із ліквідації наслідків цієї терористичної атаки (підриву дамби - ред.)".

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Деталі: Крім того, буде створений штаб з ліквідації наслідків, куди, за словами Шмигаля, увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств.

Передісторія:

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