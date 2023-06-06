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В Україні створюють штаб із ліквідації наслідків підриву ГЕС, глава МВС керує роботами

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 червня 2023, 21:10
В Україні створюють штаб із ліквідації наслідків підриву ГЕС, глава МВС керує роботами
СУПУТНИКОВЕ ФОТО КАХОВСЬКОЇ ГЕС. ФОТО З FACEBOOK "СХЕМ

В Україні створюють штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, глава МВС Ігор Клименко керуватиме роботами.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Призначаємо міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка керівником робіт із ліквідації наслідків цієї терористичної атаки (підриву дамби - ред.)".

Деталі: Крім того, буде створений штаб з ліквідації наслідків, куди, за словами Шмигаля, увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств.

Передісторія: 

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Теми: Каховська ГЕСШмигаль МВСКлименко
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