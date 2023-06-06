В Україні створюють штаб із ліквідації наслідків підриву ГЕС, глава МВС керує роботами
Вівторок, 6 червня 2023, 21:10
В Україні створюють штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, глава МВС Ігор Клименко керуватиме роботами.
Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram
Пряма мова: "Призначаємо міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка керівником робіт із ліквідації наслідків цієї терористичної атаки (підриву дамби - ред.)".
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Деталі: Крім того, буде створений штаб з ліквідації наслідків, куди, за словами Шмигаля, увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
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