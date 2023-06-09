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На бахмутському напрямку українські бійці просунулися подекуди на 1 200 метрів

Олена РощінаП'ятниця, 9 червня 2023, 14:55
На бахмутському напрямку українські бійці просунулися подекуди на 1 200 метрів
Сергій Череватий, скриншот

На деяких ділянках бахмутського напрямку Сили оборони України за останню добу, тобто 8 червня, посунули ворога на 1,2 кілометра. 

Джерело: речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Скориставшись тим, що ворог проводить ротаційні заходи, що ті підрозділи, які заходять, ще не до кінця знають місцевість, не провели відповідні рекогносцировки й злагодження, ми нанесли удари і вже декілька днів проводимо штурмові дії. 

За попередню добу наші підрозділи на деяких ділянках просунулися загалом до 1 200 метрів. Це все ми проводимо в рамках оборонної операції, яка вже багато місяців триває". 

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Деталі: Череватий сказав, що Сили оборони України намагаються максимально вибити бойовий потенціал ворога: раніше робили це з групою "Вагнера", а тепер – з мотострілецькими та повітряно-десантними підрозділами Росії. 

Загарбники чинять опір, намагаються накрити артилерійським вогнем українські підрозділи: за цю добу на бахмутському напрямку 368 разів завдали удари ствольною та реактивною артилерією по позиціях ЗСУ, було 15 боєзіткнень і 5 авіанальотів. Водночас, там було вбито 120 окупантів, 163 поранено, 11 потрапили в полон, додав Череватий. 

Також на бахмутському напрямку було знищено три гармати, мінометно-артилерійську систему "Нона", САУ "Гвоздика", протитанкову гармату "Рапіра", протитанковий ракетний комплекс, РСЗВ "Град" і три польові склади боєприпасів. 

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На лимансько-куп’янському напрямку 612 разів ворог завдавав удари по позиціях ЗСУ, було 6 боєзіткнень і 6 авіанальотів. Знищено 72 окупанта, 109 загарбників поранено, знищено дві ББМ ворога, три міномети, два ПТРК "Корнет", протитанкову гармату "Рапіра", два польові склади з боєприпасами і два безпілотники. 

Цьому передувало: Ввечері 8 чеврня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Донецькій області йдуть жорстокі бої, але "є результат"

Перед цим Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямка тривають "важкі бої за кожен квадратний метр".

Західні ЗМІ з посиланням на неназваних українських чиновників повідомили, що Україна почала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії на своїй території. За декілька днів до цього припущення про початок контрнаступу зробили американські чиновники.

Теми: Донецька областьБахмутвійна
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