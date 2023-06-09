Україна обговорить з музеєм у Нідерландах, як повернути "скіфське золото"

У МЗС України повідомили про заплановані переговори з музеєм Алларда Пірсона про механізми повернення "скіфського золота" після переможного для Києва рішення нідерландського суду.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє "Європейська правда".

"Ми проведем переговори з музеєм Алларда Пірсона щодо механізмів повернення експонатів в Україну, які зараз перебувають на зберіганні в підвалах музею", – зазначила Джапарова на своїй Facebook-сторінці.

Вона висловила сподівання, що невдовзі унікальне "скіфське золото" "буде там, де йому належить бути – у вільному українському Криму".

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9 червня Верховний суд Нідерландів виніс остаточне рішення у справі "скіфського золота", постановивши повернути експонати Україні.

Музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав об'єкти у тимчасове користування з чотирьох музеїв Криму у 2014 році. Коли Росія анексувала півострів, стало незрозуміло, кому передавати ці предмети: музеям в окупованому Криму чи Україні.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення. Суд в Амстердамі в 2021 році ухвалив рішення на користь України.

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"Кримські музеї" звернулися до Верховного суду, який 9 червня постановив, що скарби є культурною спадщиною всієї України. Тепер, коли Верховний Суд ухвалив це рішення, суперечка нарешті завершилася.