Переміщення "вагнерівців" до Білорусі поки не зафіксоване – Наєв
Станом на 1 липня переміщення підрозділів "Вагнера" в Білорусь не зафіксоване.
Джерело: командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі Укрінформу
Пряма мова: "На даний час, станом на сьогодні, жодного підрозділу ПВК "Вагнер" на території Білорусі не відмічено. Але ми свідомі в подальшому розвитку ситуації, і наші розвідувальні органи працюють над здобуттям інформації про це. Якщо це відбудеться, військове командування знатиме про це".
Деталі: Наєв додав, що у разі появи "вагнерівців" у Білорусі розглядається декілька сценаріїв дій.
"В кожному з них ЗСУ вживатимуть адекватних заходів з протидії. Наразі проводиться підготовка сил, які будуть протидіяти можливим проявам", - сказав Наєв.
Також він зазначив, що українська розвідка, партнери України уважно відслідковують ситуацію в Білорусі, зокрема і щодо переміщення ядерної зброї, про що заявили в Росії. Наразі за його словами, такі переміщення не були зафіксовані.
Що передувало: 1 липня у Держприкордонслужбі заявили, що Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнер", Сили оборони свідомі додаткової потенційної загрози та перебувають у постійній бойовій готовності.
Передісторія:
- Російське видання "Вёрстка" повідомило, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним.
- Державна прикордонна служба України спростовувала цю інформацію. У ДПСУ наголосили, що розвідка ретельно відстежує ситуацію в країні, яка є поплічником держави-агресора РФ.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 червня заявив, що в Білорусі не будують таборів для ПВК "Вагнер", але за необхідності "допоможуть із розміщенням".
- Водночас знімки з супутників засвідчили, що в Білорусі таки почали облаштовувати польовий табір для російських найманців.