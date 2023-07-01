Переміщення "вагнерівців" до Білорусі поки не зафіксоване – Наєв

Станом на 1 липня переміщення підрозділів "Вагнера" в Білорусь не зафіксоване.

Джерело: командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "На даний час, станом на сьогодні, жодного підрозділу ПВК "Вагнер" на території Білорусі не відмічено. Але ми свідомі в подальшому розвитку ситуації, і наші розвідувальні органи працюють над здобуттям інформації про це. Якщо це відбудеться, військове командування знатиме про це".

Деталі: Наєв додав, що у разі появи "вагнерівців" у Білорусі розглядається декілька сценаріїв дій.

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"В кожному з них ЗСУ вживатимуть адекватних заходів з протидії. Наразі проводиться підготовка сил, які будуть протидіяти можливим проявам", - сказав Наєв.

Також він зазначив, що українська розвідка, партнери України уважно відслідковують ситуацію в Білорусі, зокрема і щодо переміщення ядерної зброї, про що заявили в Росії. Наразі за його словами, такі переміщення не були зафіксовані.

Що передувало: 1 липня у Держприкордонслужбі заявили, що Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнер", Сили оборони свідомі додаткової потенційної загрози та перебувають у постійній бойовій готовності.

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