Білорусь може розмістити до 8 тисяч "вагнерівців", Сили оборони реагують відповідно – ДПСУ

Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнер", Сили оборони свідомі додаткової потенційної загрози та перебувають у постійній бойовій готовності.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Деталі: Як пояснює Демченко, обстановка на кордоні наразі залишається повністю контрольованою. На цей момент на території Білорусі наступальних угруповань Росії не спостерігається. Водночас країна-терорист РФ продовжує використовувати РБ, як базу для підготовки своїх підрозділів та польотів військової авіації.

Таким чином, зважаючи на нові можливі ризики, що пов’язані з готовністю Лукашенка розмістити в себе найманців із приватних військових кампаній, Україна зміцнює свою оборону на цьому напрямку, зазначає речник ДПСУ.

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Розвиток ситуації в Білорусі перебуває на постійному контролі і постійно відслідковується, додає Демченко.

За його словами, наявна інформація, в тому числі й з відкритих джерел, свідчить про проведення робіт з облаштування місць для подальшого розміщення російських найманців із ПВК. А зважаючи на підтримку, яку Росії надає Білорусь, кількість найманців, що їх захоче прийняти Лукашенко може бути досить значною. Мова може йти про 8 тисяч осіб, каже офіцер.

До прикладу, за даними ДПСУ, кількість російських військових із підрозділів регулярної армії що знаходяться в Білорусі на сьогодні становить близько 2 тисяч.

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І хоч розгортання польових таборів спостерігається на значній відстані від кордону України, саме перебування найманців у Білорусі становитиме додаткову потенційну загрозу нашій країні, в першу чергу пов’язану з диверсійною роботою та створенням різного роду провокацій, наголосив Демченко.

Пряма мова: "Для підсилення кордону з Білоруссю рішенням Ставки було визначено головкому та командувачу північного напрямку виконати необхідний комплекс заходів.

Відмітимо, що підрозділи ДПСУ добре розуміють загрози, які можуть бути з напрямку Білорусі, і разом з іншими складовими Сил оборони України перебувають у постійній готовності до реагування на можливі провокації зі сторони противника та рішучих дій у відповідь".

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