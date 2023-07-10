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89% українців хочуть в НАТО

Ірина БалачукПонеділок, 10 липня 2023, 10:25
89% українців хочуть в НАТО
Фото з Facebook НАТО

Переважна більшість українців виступають за вступ України в НАТО.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня − 5 червня

Дослівно КМІС: "Зараз 89% українців хочуть бачити Україну в складі НАТО, причому у всіх регіонах абсолютна більшість підтримують такий крок: від 79% на Сході до 93% на Заході. Тобто наразі суспільство нарешті консолідувалося з цього питання та демонструє єдиний погляд". 

 

Деталі: При цьому для лише для 18% прийнятно буде відмовитися від вступу до НАТО заради встановлення миру, а для 76% опитаних така ціна є неприйнятною.

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Соціологи зазначають, що у регіональному вимірі також бачать консенсусний погляд: від 67% на Сході до 81% на Заході вважають таку поступку неприйнятною для встановлення миру. 

 

Також КМІС порівняв, як змінилося ставлення українців до отримання безпекових гарантій замість вступу в НАТО.

У травні 2022 року 39% наполягали на лише вступу до НАТО, а 42% вважали прийнятним отримати замість цього "безпекові гарантії". До травня 2023 року громадська думка помітно змінилася – до 58% зросла частка тих, хто наполягає саме на членстві в НАТО. Водночас до 29% знизилася частка тих, для кого прийнятними будуть "безпекові гарантії". 

ВІДЕО ДНЯ
 

Соціологи підкреслюють, що у всіх регіонах переважають ті, хто наполяганні на вступі до НАТО.

Дослідження тривало з 26 травня до 5 червня. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 1 029 українців у віці від 18 років, які проживають на підконтрольних уряду України територіях. Похибка за звичайних обставин не перевищує 3,4%. Ще одне опитування КМІС провів протягом 10-21 травня. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2 509 осіб. Похибка за звичайних обставин не перевищує 2,4%.

Передісторія:

  • Саміт НАТО пройде 11-12 липня у Вільнюсі.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче їхати на саміт НАТО у Вільнюсі "задля розваги" й очікує, що Україна отримає запрошення до Альянсу й гарантії безпеки на період, поки вона не є членом НАТО.

Теми: НАТОУкраїнасоціологіяопитування
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