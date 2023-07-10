89% украинцев хотят в НАТО

Подавляющее большинство украинцев выступают за вступление Украины в НАТО.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26 мая − 5 июня

Дословно КМИС: "Сейчас 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО, причем во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% на Востоке до 93% на Западе. То есть сейчас общество наконец консолидировалось по этому вопросу и демонстрирует единый взгляд".

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Детали: При этом только для 18% приемлемо будет отказаться от вступления в НАТО ради установления мира, а для 76% опрошенных такая цена неприемлема.

Социологи отмечают, что в региональном измерении также видят консенсусный взгляд: от 67% на Востоке до 81% на Западе считают такую уступку неприемлемой для установления мира.

Также КМИС сравнил, как изменилось отношение украинцев к получению гарантий безопасности вместо вступления в НАТО.

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В мае 2022 года 39% настаивали только на вступлении в НАТО, а 42% считали приемлемым получить вместо этого "гарантии безопасности". К маю 2023 года общественное мнение заметно изменилось − до 58% выросла доля тех, кто настаивает именно на членстве в НАТО. В то же время до 29% снизилась доля тех, для кого приемлемыми будут "гарантии безопасности".

Социологи подчеркивают, что во всех регионах преобладают те, кто настаивают на вступлении в НАТО.

Исследование проходило с 26 мая по 5 июня. Методом телефонных интервью было опрошено 1 029 украинцев в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольных правительству Украины территориях. Погрешность при обычных обстоятельствах не превышает 3,4%. Еще один опрос КМИС провел в течение 10-21 мая. Методом телефонных интервью было опрошено 2 509 человек. Погрешность при обычных обстоятельствах не превышает 2,4%.

Предыстория: