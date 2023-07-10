Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто

Російські окупанти повідомляють, що перед виїздом на Кримський міст для в'їзду в анексований Крим утворився затор на понад 1300 автомобілів.

Джерело: медіа окупантів "Крыминформ"

Деталі: Окупаційні медіа повідомляють, що в заторі на Кримський міст з боку російської Тамані стоїть 1310 автомобілів.

Це інформація станом на 10 ранку 10 липня. Окупанти стверджують, що час очікування в заторі зріс до 6 годин.

Раніше повідомлялося, що у Керч прибув десантний корабель, який перевозитиме машини туристів у разі погіршення ситуації із заторами на Кримському мосту.

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