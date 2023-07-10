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Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто

Альона Мазуренко Понеділок, 10 липня 2023, 11:11
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
КРИМСЬКИЙ МІСТ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Російські окупанти повідомляють, що перед виїздом на Кримський міст для в'їзду в анексований Крим утворився затор на понад 1300 автомобілів.

Джерело: медіа окупантів "Крыминформ"

Деталі: Окупаційні медіа повідомляють, що в заторі на Кримський міст з боку російської Тамані стоїть 1310 автомобілів.

Це інформація станом на 10 ранку 10 липня. Окупанти стверджують, що час очікування в заторі зріс до 6 годин.

Раніше повідомлялося, що у Керч прибув десантний корабель, який перевозитиме машини туристів у разі погіршення ситуації із заторами на Кримському мосту.

Передісторія:

  • З початку літа через посилення перевірок для заїзду на Кримський міст перед ним почали утворюватися багатокілометрові затори.
  • 3 липня окупаційна влада повідомила, що автомобільний затор на під'їзді до Кримського мосту з боку Кубані знову збільшився до восьми кілометрів.
  • Через кілометрові затори при в’їзді на Кримський міст в російській владі вирішили залучити сили військових, щоб переправляти людей на окупований півострів.

Теми: Кримокупація
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