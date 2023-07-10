Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто

Российские оккупанты сообщают, что перед выездом на Крымский мост для въезда в аннексированный Крым образовалась пробка на более чем 1300 автомобилей.

Источник: медиа оккупантов "Крыминформ"

Детали: Оккупационные медиа сообщают, что в пробке на Крымский мост со стороны российской Тамани стоит 1310 автомобилей.

Это информация по состоянию на 10 утра 10 июля. Оккупанты утверждают, что время ожидания в пробке выросло до 6 часов.

Реклама:

Ранее сообщалось, что в Керчь прибыл десантный корабль, который будет перевозить машины туристов в случае ухудшения ситуации с пробками на Крымском мосту.

Предыстория:

С начала лета из-за усиления проверок для заезда на Крымский мост перед ним начали образовываться многокилометровые пробки.

3 июля оккупационные власти сообщили, что автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани снова увеличилась до восьми километров.

Из-за километровых пробок при въезде на Крымский мост в российской власти решили привлечь силы военных, чтобы переправлять людей на оккупированный полуостров.