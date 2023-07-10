Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Понедельник, 10 июля 2023, 11:11
Российские оккупанты сообщают, что перед выездом на Крымский мост для въезда в аннексированный Крым образовалась пробка на более чем 1300 автомобилей.
Источник: медиа оккупантов "Крыминформ"
Детали: Оккупационные медиа сообщают, что в пробке на Крымский мост со стороны российской Тамани стоит 1310 автомобилей.
Это информация по состоянию на 10 утра 10 июля. Оккупанты утверждают, что время ожидания в пробке выросло до 6 часов.
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Ранее сообщалось, что в Керчь прибыл десантный корабль, который будет перевозить машины туристов в случае ухудшения ситуации с пробками на Крымском мосту.
Предыстория:
- С начала лета из-за усиления проверок для заезда на Крымский мост перед ним начали образовываться многокилометровые пробки.
- 3 июля оккупационные власти сообщили, что автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани снова увеличилась до восьми километров.
- Из-за километровых пробок при въезде на Крымский мост в российской власти решили привлечь силы военных, чтобы переправлять людей на оккупированный полуостров.
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