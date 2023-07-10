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Кадировці біля Бахмута поки не з’являлись - батальйон "Свобода"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 липня 2023, 13:19
Кадировці біля Бахмута поки не з’являлись - батальйон Свобода
Фото: Getty Images

Захисники поки не бачили спецназівців угруповання "Ахмат", яких начебто глава Чечні Рамзан Кадиров відправив на Бахмутський напрямок воювати у Кліщіївці.

Джерело: командир батальйону "Свобода" у складі 4 бригади оперативного призначення НГУ Петро Кузик в ефірі "Радіо "Свобода"

Деталі: Водночас комбат не вважає кадировців серйозним бойовим підрозділом. "Вони не є чимось серйозним, оскільки це, по суті, добре озброєна особиста поліція Кадирова, яка, можливо, гарно справляється у спортивному залі, гарно екіпірована, але у них немає серйозних спеціалістів", - зазначив він.

Пряма мова Кузика: "Можливо, це новосформовані підрозділи, проте, як показує практика, вони не вміють працювати разом комплексно з артилерією, з серйозним системним підходом".

Деталі: Він нагадав, що чеченських бійців Сили оборони зустрічали в Бахмуті ще взимку. Також їх раніше намагалися задіяти в боях в Рубіжному та Сєвєродонецьку в Луганській області і поблизу Горлівки на Донеччині.

Він додав, що і раніше були випадки, коли навіть менш українські підрозділи у бою "розбирала на частини" кадирівців.

Що було раніше: Перед цим Кадиров заявив, що спецназ "Ахмат" нібито перекинули на Бахмутський напрямок, вони нібито воюють у Кліщіївці. "Спецназ "АХМАТ" під командуванням Апти Алаудінова перекинуто командуванням спецоперації (так росіяни називають війну проти України − ред.) на складний Бахмутський напрямок. Така рокіровка свідчить про довіру Генштабу та високу боєздатність підрозділу", - вказав Кадиров.

Теми: БахмутКадироввійна
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