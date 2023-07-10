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Кадыровцы возле Бахмута пока не появлялись - батальон "Свобода"

Станислав ПогориловПонедельник, 10 июля 2023, 13:19
Кадыровцы возле Бахмута пока не появлялись - батальон Свобода
Фото: Getty Images

Защитники пока не видели спецназовцев группировки "Ахмат", которых якобы глава Чечни Рамзан Кадыров отправил на Бахмутское направление воевать в Клищиевке.

Источник: командир батальона "Свобода" в составе 4 бригады оперативного назначения НГУ Петр Кузик в эфире "Радио "Свобода"

Детали: В то же время комбат не считает кадыровцев серьезным боевым подразделением. "Они не являются чем-то серьезным, поскольку это, по сути, хорошо вооруженная личная полиция Кадырова, которая, возможно, хорошо справляется в спортивном зале, хорошо экипирована, но у них нет серьезных специалистов", - отметил он.

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Прямая речь Кузика: "Возможно, это новосформированные подразделения, однако, как показывает практика, они не умеют работать вместе комплексно с артиллерией, с серьезным системным подходом".

Детали: Он напомнил, что чеченских бойцов Силы обороны встречали в Бахмуте еще зимой. Также их ранее пытались задействовать в боях в Рубежном и Северодонецке в Луганской области и вблизи Горловки в Донецкой области.

Он добавил, что и раньше были случаи, когда даже менее украинские подразделения в бою "разбирали на части" кадыровцев.

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Что предшествовало: Перед этим Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" якобы перебросили на Бахмутское направление, они якобы воюют в Клищеевке. "Спецназ "АХМАТ" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации (так россияне называют войну против Украины − ред.) на сложное Бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения", - заявил Кадыров.

Темы: БахмутКадыроввойна
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