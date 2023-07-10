Кадиров заявив, що спецпризначенців "Ахмат" перекинули в Кліщіївку

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що спецпризначенців "Ахмат" нібито перекинули на Бахмутський напрямок, вони нібито воюють у Кліщіївці.

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова Кадирова: "Спецпризначенців "АХМАТ" під командуванням Апти Алаудінова перекинуто командуванням спецоперації (так росіяни називають війну проти України − ред.) на складний Бахмутський напрямок. Така рокіровка свідчить про довіру Генштабу та високу боєздатність підрозділу".

Деталі: Він також додав, що нібито спілкувався 9 липня з Алаудіновим про те, як йдуть справи в населеному пункті Кліщіївка, і той нібито надіслав відео, що якраз їде звідти і там нібито все під контролем.

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