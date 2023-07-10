Кадиров заявив, що спецпризначенців "Ахмат" перекинули в Кліщіївку
Понеділок, 10 липня 2023, 08:24
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що спецпризначенців "Ахмат" нібито перекинули на Бахмутський напрямок, вони нібито воюють у Кліщіївці.
Джерело: Кадиров у Telegram
Пряма мова Кадирова: "Спецпризначенців "АХМАТ" під командуванням Апти Алаудінова перекинуто командуванням спецоперації (так росіяни називають війну проти України − ред.) на складний Бахмутський напрямок. Така рокіровка свідчить про довіру Генштабу та високу боєздатність підрозділу".
Деталі: Він також додав, що нібито спілкувався 9 липня з Алаудіновим про те, як йдуть справи в населеному пункті Кліщіївка, і той нібито надіслав відео, що якраз їде звідти і там нібито все під контролем.
Передісторія:
- 6 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що у районі Кліщіївки на бахмутскому напрямку тривають потужні бої.
- 7 липня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються в районі Кліщіївки на бахмутському напрямку, там тривають важкі бої.