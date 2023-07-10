В Оріхові завершили рятувальні роботи: 7 загиблих
Понеділок, 10 липня 2023, 21:54
Рятувальники завершили пошукові роботи на місці авіаудару по Оріхову Запорізької області. Жертвами обстрілу стали 7 людей.
Джерело: пресслужба ДСНС
Деталі: 10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя. Число загиблих зросло до 7 людей. Пошуково-рятувальні роботи завершено.
Передісторія:
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- 9 липня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по школі у місті Оріхів Запорізької області. У цей час там видавали гумдопомогу. Загинули 4 особи: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Ще 11 оріхів'ян госпіталізували.
- Ввечері 10 липня стало відомо, що під завалами в Оріхові можуть бути ще три людини. Повідомлялося про 5 загиблих.
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