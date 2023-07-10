В Орехове завершили спасательные работы: 7 погибших
Понедельник, 10 июля 2023, 21:54
Спасатели завершили поисковые работы на месте авиаудара по Орехову Запорожской области. Жертвами обстрела стали 7 человек.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Детали: 10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни.
Число погибших возросло до 7 человек. Поисково-спасательные работы завершены.
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Предыстория:
- 9 июля российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по школе в городе Орехов Запорожской области. В это время там выдавали гумпомощь. Погибли 4 человека: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Еще 11 ореховчан госпитализировали.
- Вечером 10 июля стало известно, что под завалами в Орехове могут быть еще три человека. Сообщалось о 5 погибших.