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В Орехове завершили спасательные работы: 7 погибших

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 10 июля 2023, 21:54
В Орехове завершили спасательные работы: 7 погибших
фото ГСЧС

Спасатели завершили поисковые работы на месте авиаудара по Орехову Запорожской области. Жертвами обстрела стали 7 человек.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: 10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни. 

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Число погибших возросло до 7 человек. Поисково-спасательные работы завершены.

Предыстория:

  • 9 июля российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по школе в городе Орехов Запорожской области. В это время там выдавали гумпомощь. Погибли 4 человека: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Еще 11 ореховчан госпитализировали.
  • Вечером 10 июля стало известно, что под завалами в Орехове могут быть еще три человека. Сообщалось о 5 погибших.

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Темы: Запорожская областьжертвывоенные преступленияобстрел
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