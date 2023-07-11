США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС

Сполучені Штати попередили Кремль про неминучу відповідальність у разі, якщо Росія створить ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: речник Державного департаменту США Меттью Міллер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, бо якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне Росію до відповідальності".

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"Ми вважаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повинно мати повний доступ до всіх частин АЕС, і Росія повинна сприяти цьому на місці".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський попередив Росію, що світ бачить до яких сценаріїв готуються терористи на Запорізькій АЕС і готовий реагувати.

Перед цим Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, на крівлях 2 енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети.