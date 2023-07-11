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США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС

Ольга ГлущенкоВторник, 11 июля 2023, 00:58
США предупредили Россию о неизбежной ответственности в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС
ЗАЭС, фото Getty Images

Соединенные Штаты предупредили Кремль о неизбежной ответственности в случае, если Россия создаст ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что если это произойдет, международное сообщество абсолютно точно привлечет Россию к ответственности".

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"Мы считаем, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и Россия должна способствовать этому на месте".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский предупредил Россию, что мир видит к каким сценариям готовятся террористы на Запорожской АЭС и готов реагировать.

Перед этим Вооруженные силы предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС, на кровлях 2 энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы.

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Темы: ЗАЭСРосcияоккупациявойна
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