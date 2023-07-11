Запуск "Шахедів" по Київщині: пошкоджена багатоповерхівка і 12 приватних будинків

Внаслідок падіння уламків на Київщини пошкоджені 12 приватних будинків та один багатоповерховий, МВС опублікувало фото наслідків ворожої атаки ударними БпЛА.

Джерело: МВС, голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook, ДСНС у Telegram

Деталі: У відомстві уточнили, що уламки "Шахедів" виявили в одному із населених пунктів Київської області: пошкоджені вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу.

Реклама:

Як зазначає МВС, інформація про постраждалих не надходила. На місці падіння уламків працюють відповідні служби.

Доповнено: Згодом голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені 12 приватних будинків та один багатоповерховий. Але пошкодження, за його словами, незначні: вибиті вікна, двері, посічені фасади, дахи.

Фото ДСНС

Влучань не зафіксовано. Постраждалі відсутні.

ВІДЕО ДНЯ

Також внаслідок падіння уламків у декількох місцях зафіксоване загорання травʼяного настилу. Пожежі уже загасили.

У ДСНС додали, що рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків ворожих БПЛА у Фастівському та Обухівському районах.

Що передувало: Росіяни вночі та вранці 11 липня знову атакували Київську область і столицю "Шахедами", ППО знищила всі ворожі цілі навколо Києва.