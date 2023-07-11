Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Запуск "Шахедів" по Київщині: пошкоджена багатоповерхівка і 12 приватних будинків

Ольга Глущенко , Ірина БалачукВівторок, 11 липня 2023, 08:37
Запуск Шахедів по Київщині: пошкоджена багатоповерхівка і 12 приватних будинків
фото МВС

Внаслідок падіння уламків на Київщини пошкоджені 12 приватних будинків та один багатоповерховий, МВС опублікувало фото наслідків ворожої атаки ударними БпЛА.

Джерело: МВС, голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook, ДСНС у Telegram 

Деталі: У відомстві уточнили, що уламки "Шахедів" виявили в одному із населених пунктів Київської області: пошкоджені вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу.

Реклама:

Як зазначає МВС, інформація про постраждалих не надходила. На місці падіння уламків працюють відповідні служби.

Доповнено: Згодом голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені 12 приватних будинків та один багатоповерховий. Але пошкодження, за його словами, незначні: вибиті вікна, двері, посічені фасади, дахи. 

 
Фото ДСНС

Влучань не зафіксовано. Постраждалі відсутні.

ВІДЕО ДНЯ

Також внаслідок падіння уламків у декількох місцях зафіксоване загорання травʼяного настилу. Пожежі уже загасили.

У ДСНС додали, що рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків ворожих БПЛА у Фастівському та Обухівському районах.

Що передувало: Росіяни вночі та вранці 11 липня знову атакували Київську область і столицю "Шахедами", ППО знищила всі ворожі цілі навколо Києва.

Теми: Київська областьШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
Захисники за 5 тижнів звільнили майже стільки території, скільки росіяни захопили за пів року – ISW
Російські "Шахеди" атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал
В ГУР підтвердили ліквідацію російського командира Ржицького: Свідків вбивства немає
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: