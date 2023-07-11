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Запуск "Шахедів" по Київщині: пошкоджена багатоповерхівка і 12 приватних будинків

Ольга Глущенко , Ірина БалачукВівторок, 11 липня 2023, 08:37
Запуск Шахедів по Київщині: пошкоджена багатоповерхівка і 12 приватних будинків
фото МВС

Внаслідок падіння уламків на Київщини пошкоджені 12 приватних будинків та один багатоповерховий, МВС опублікувало фото наслідків ворожої атаки ударними БпЛА.

Джерело: МВС, голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook, ДСНС у Telegram 

Деталі: У відомстві уточнили, що уламки "Шахедів" виявили в одному із населених пунктів Київської області: пошкоджені вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу.

Як зазначає МВС, інформація про постраждалих не надходила. На місці падіння уламків працюють відповідні служби.

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Доповнено: Згодом голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені 12 приватних будинків та один багатоповерховий. Але пошкодження, за його словами, незначні: вибиті вікна, двері, посічені фасади, дахи. 

 
Фото ДСНС

Влучань не зафіксовано. Постраждалі відсутні.

Також внаслідок падіння уламків у декількох місцях зафіксоване загорання травʼяного настилу. Пожежі уже загасили.

ВІДЕО ДНЯ

У ДСНС додали, що рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків ворожих БПЛА у Фастівському та Обухівському районах.

Що передувало: Росіяни вночі та вранці 11 липня знову атакували Київську область і столицю "Шахедами", ППО знищила всі ворожі цілі навколо Києва.

Теми: Київська областьШахед
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