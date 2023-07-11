Запуск "Шахедов" по Киевской области: повреждена многоэтажка и 12 частных домов

В результате падения обломков на Киевщине повреждены 12 частных домов и один многоэтажный, МВД опубликовало фото последствий вражеской атаки ударными БпЛА.

Источник: МВД, глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, ГСЧС в Telegram

Детали: В ведомстве уточнили, что обломки "Шахедов" обнаружили в одном из населенных пунктов Киевской области: повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила.

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Как отмечает МВД, информация о пострадавших не поступала. На месте падения обломков работают соответствующие службы.

Дополнено: Позже глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков в двух районах Киевщины повреждены 12 частных домов и один многоэтажный. Но повреждения, по его словам, незначительные: выбиты окна, двери, посеченные фасады, крыши.

фото ГСЧС

Попаданий не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют.

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Также в результате падения обломков в нескольких местах зафиксировано возгорание травяного настила. Пожары уже потушили.

В ГСЧС добавили, что спасатели ликвидировали последствия падения обломков вражеских БПЛА в Фастовском и Обуховском районах.

Что предшествовало: Россияне ночью и утром 11 июля снова атаковали Киевскую область и столицу "Шахедами", ПВО уничтожила все вражеские цели вокруг Киева.