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Британська розвідка: у РФ погрозами вербують на війну будівельників, що працюють у Москві

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 08:48
Британська розвідка: у РФ погрозами вербують на війну будівельників, що працюють у Москві
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Британська розвідка припускає, що у Москві почали вимагати від будівельних компаній надавати "добровольців" для участі у війні проти України, погрожуючи розірванням контрактів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 11 липня. 

Міська влада Москви скоріш за все погрожує будівельним фірмам розірванням контрактів, якщо вони не виконають квот і не знайдуть серед працівників "добровольців" для участі у війні проти України, розповідає розвідка. Одній компанії нібито виставили зобов’язання знайти 30 охочих до кінця серпня.

Такі заходи, ймовірно, передусім торкнуться представників національних меншин з бідніших регіонів Росії, оскільки їх багато серед тих, хто працює на будівництві у столиці. 

Розвідка вважає, що ці заходи скоріш за все здійснюються з мовчазної згоди мера Москви, який і раніше намагався мінімізувати вплив війни на більш заможних москвичів, але при цьому демонструвати підтримку війни.

У попередньому огляді зазначали, що медична система Росії, швидше за все, виявилась неготовою до напливу поранених з фронту. Середні втрати РФ за місяці повномасштабної війни проти України оцінюють у приблизно 400 військових на день.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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