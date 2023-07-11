Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: у РФ погрозами вербують на війну будівельників, що працюють у Москві

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 08:48
Британська розвідка: у РФ погрозами вербують на війну будівельників, що працюють у Москві
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Британська розвідка припускає, що у Москві почали вимагати від будівельних компаній надавати "добровольців" для участі у війні проти України, погрожуючи розірванням контрактів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 11 липня. 

Міська влада Москви скоріш за все погрожує будівельним фірмам розірванням контрактів, якщо вони не виконають квот і не знайдуть серед працівників "добровольців" для участі у війні проти України, розповідає розвідка. Одній компанії нібито виставили зобов’язання знайти 30 охочих до кінця серпня.

Такі заходи, ймовірно, передусім торкнуться представників національних меншин з бідніших регіонів Росії, оскільки їх багато серед тих, хто працює на будівництві у столиці. 

Реклама:

Розвідка вважає, що ці заходи скоріш за все здійснюються з мовчазної згоди мера Москви, який і раніше намагався мінімізувати вплив війни на більш заможних москвичів, але при цьому демонструвати підтримку війни.

У попередньому огляді зазначали, що медична система Росії, швидше за все, виявилась неготовою до напливу поранених з фронту. Середні втрати РФ за місяці повномасштабної війни проти України оцінюють у приблизно 400 військових на день.

Теми: РосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна може відмовитися від бойкоту змагань за участю росіян і білорусів – міністр

Україна вже звільнила 50% захоплених РФ з лютого 2022 року територій – Блінкен

США поки відмовляються передавати Україні ATACMS – WP

фотоЧасів Яр: росіяни знищили Палац культури, в якому надавали медичну допомогу – ОВА

Столтенберг на прохання Зеленського скликає Раду Україна-НАТО

фотоЛукашенко погрожує Польщі вагнерівцями: Хочуть на екскурсію на Захід

Усі новини...
Росія
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Президент Чехії заявив, що "вікно можливостей" на фронті є до кінця року – потім переговори
"Тіньовий флот" танкерів РФ скоротився швидше, ніж утворювався - Bloomberg
Останні новини
21:12
Президент Литви проти послаблення санкцій проти РФ в обмін на продовження "зернової угоди"
20:55
Росіяни поранили 70-річну жінку на Херсонщині
20:27
Блінкен: Мета Росії стерти Україну з карти світу давно провалилася
20:12
Сербією пронеслася потужна буря: загинули троє осіб, серед них – дитина
19:57
фотоВ Одесі затримали чоловіка, який зірвав з будівлі український прапор
19:43
У Німеччині автомобіль наїхав на відвідувачів автошоу: 5 постраждалих
19:33
Україна може відмовитися від бойкоту змагань за участю росіян і білорусів – міністр
19:06
Україна вже звільнила 50% захоплених РФ з лютого 2022 року територій – Блінкен
18:59
Президентка Грузії про нічну атаку на Одесу: Черговий воєнний злочин
18:53
Протягом доби відбулося 27 боєзіткнень, тривають важкі бої – Генштаб
Усі новини...
Реклама: