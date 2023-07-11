Британська розвідка: у РФ погрозами вербують на війну будівельників, що працюють у Москві

Британська розвідка припускає, що у Москві почали вимагати від будівельних компаній надавати "добровольців" для участі у війні проти України, погрожуючи розірванням контрактів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 11 липня.

Міська влада Москви скоріш за все погрожує будівельним фірмам розірванням контрактів, якщо вони не виконають квот і не знайдуть серед працівників "добровольців" для участі у війні проти України, розповідає розвідка. Одній компанії нібито виставили зобов’язання знайти 30 охочих до кінця серпня.

Такі заходи, ймовірно, передусім торкнуться представників національних меншин з бідніших регіонів Росії, оскільки їх багато серед тих, хто працює на будівництві у столиці.

Розвідка вважає, що ці заходи скоріш за все здійснюються з мовчазної згоди мера Москви, який і раніше намагався мінімізувати вплив війни на більш заможних москвичів, але при цьому демонструвати підтримку війни.

У попередньому огляді зазначали, що медична система Росії, швидше за все, виявилась неготовою до напливу поранених з фронту. Середні втрати РФ за місяці повномасштабної війни проти України оцінюють у приблизно 400 військових на день.