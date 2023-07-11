Британская разведка: в РФ угрозами вербуют на войну строителей, работающих в Москве

Британская разведка предполагает, что в Москве начали требовать от строительных компаний предоставлять "добровольцев" для участия в войне против Украины, угрожая расторжением контрактов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 11 июля.

Городские власти Москвы скорее всего угрожает строительным фирмам расторжением контрактов, если они не выполнят квот и не найдут среди работников "добровольцев" для участия в войне против Украины, рассказывает разведка. Одной компании якобы выставили обязательство найти 30 желающих до конца августа.

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Такие меры, вероятно, прежде всего коснутся представителей национальных меньшинств из более бедных регионов России, поскольку их много среди тех, кто работает на строительстве в столице.

Разведка считает, что эти меры скорее всего осуществляются с молчаливого согласия мэра Москвы, который и раньше пытался минимизировать влияние войны на более состоятельных москвичей, но при этом демонстрировать поддержку войны.

В предыдущем обзоре отмечалось, что медицинская система России, скорее всего, оказалась неготовой к наплыву раненых с фронта. Средние потери РФ за месяцы полномасштабной войны против Украины оценивают примерно в 400 военных в день.