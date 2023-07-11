Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка: в РФ угрозами вербуют на войну строителей, работающих в Москве

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 08:48
Британская разведка: в РФ угрозами вербуют на войну строителей, работающих в Москве
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Британская разведка предполагает, что в Москве начали требовать от строительных компаний предоставлять "добровольцев" для участия в войне против Украины, угрожая расторжением контрактов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 11 июля.

Городские власти Москвы скорее всего угрожает строительным фирмам расторжением контрактов, если они не выполнят квот и не найдут среди работников "добровольцев" для участия в войне против Украины, рассказывает разведка. Одной компании якобы выставили обязательство найти 30 желающих до конца августа.

Такие меры, вероятно, прежде всего коснутся представителей национальных меньшинств из более бедных регионов России, поскольку их много среди тех, кто работает на строительстве в столице.

Реклама:

Разведка считает, что эти меры скорее всего осуществляются с молчаливого согласия мэра Москвы, который и раньше пытался минимизировать влияние войны на более состоятельных москвичей, но при этом демонстрировать поддержку войны.

В предыдущем обзоре отмечалось, что медицинская система России, скорее всего, оказалась неготовой к наплыву раненых с фронта. Средние потери РФ за месяцы полномасштабной войны против Украины оценивают примерно в 400 военных в день.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может отказаться от бойкота соревнований с участием россиян и белорусов – министр

Украина уже освободила 50% захваченных РФ территорий - Блинкен

США пока отказываются передавать Украине ATACMS - WP

фотоЧасов Яр: россияне уничтожили Дворец культуры, в котором оказывали медицинскую помощь – ОВА

фотоЛукашенко угрожает Польше вагнеровцами: Хотят на экскурсию на Запад

Все новости...
Росcия
Во время мятежа "вагнеровцы" дошли до ядерной базы "Воронеж-45" – Буданов
США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Последние новости
19:57
фотоВ Одессе задержали мужчину, который сорвал со здания украинский флаг
19:43
В Германии автомобиль наехал на посетителей автошоу: 5 пострадавших
19:33
Украина может отказаться от бойкота соревнований с участием россиян и белорусов – министр
19:06
Украина уже освободила 50% захваченных РФ территорий - Блинкен
18:59
Президент Грузии о ночной атаке на Одессу: Очередное военное преступление
18:53
В течение суток произошло 27 боестолкновений, продолжаются тяжелые бои – Генштаб
18:37
Папа Римский в воскресной речи упомянул ночную атаку РФ на Одессу
18:29
Гутцайт прокомментировал возможность выезда гроссмейстера на Кубок мира по шахматам
18:25
Chatgpt станет доступен в приложении для Android на следующей неделе
18:01
МИД Польши вызвал посла РФ после вранья Путина
Все новости...
Реклама: