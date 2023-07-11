Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГУР підтвердили ліквідацію російського командира Ржицького: Свідків вбивства немає

Альона Мазуренко Вівторок, 11 липня 2023, 10:17
В ГУР підтвердили ліквідацію російського командира Ржицького: Свідків вбивства немає

Головне управління розвідки підтвердило, що в російському Краснодарі застрелили Станіслава Ржицького – колишнього командира підводного човна "Краснодар" чорноморського флоту ВМФ РФ, причетного до ракетних обстрілів України.

Джерело: пресслужба ГУР, СтратКом

Дослівно: "10 липня "підводник" здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці.

Через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника".

Реклама:

Деталі: Відзначається, що "Краснодар" – один з шести підводних човнів проєкту "варшавянка", які входять до складу чорноморського флоту ВМФ РФ. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

Капітан 2-го рангу Ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі.

Деякий час він був командиром підводного човна "Алроса". Після відправки "Алроси" на модернізацію був призначений командиром "Краснодару".

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, СтратКом повідомляє, посилаючись на українську розвідку, що російський командир наносив ракетні удари, зокрема, по Вінниці.

Що було раніше: 10 липня стало відомо, що у російському Краснодарі розстріляли заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи і екскомандира підводного човна Станіслава Ржицького, який, за інформацією ЗМІ, міг бути причетний до ракетних ударів по Україні.

Що цьому передувало: 

  • У липні 2022 року журналісти "Наші гроші. Львів" опублікували розслідування, в якому назвали командирів підводних човнів Чорноморської дивізії РФ, серед яких був капітан 2-го рангу Станіслав Ржицький. Згідно з актуальними на 2019-2021 рік даними, він командував підводним човном "Краснодар".
  • Ржицький, як припускають журналісти, міг бути причетний до ракетного удару по Вінниці "Калібрами" у липні минулого року, внаслідок якого загинуло щонайменше 27 людей. 

Теми: розвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, відеоВ Одесі пролунали потужні вибухи, ворог атакував область різними видами зброї

У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок

Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі

доповненоКолишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник

фотоКолишній "прем'єр" донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні

оновлено від 16:46У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив будинок і грозився йти на Кремль, його вбили

Усі новини...
14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов
Повітряні сили знищили 26 "Шахедів" і російський вертоліт
Запуск "Шахедів" по Київщині: пошкоджена багатоповерхівка і 12 приватних будинків
Детонувало до світанку: Федоров розповів про нічну бавовну в окупантів
Останні новини
01:30
оновлено від 00:42У деяких областях оголошувалась повітряна тривога через ракетну небезпеку
01:00
оновлено, відеоВ Одесі пролунали потужні вибухи, ворог атакував область різними видами зброї
00:22
Ворог вдарив по Сумщині: загинула людина, шестеро поранених
23:58
У Польщі запрацював Центр обслуговування українських Leopard
23:46
Колишнього військкома Борисова збираються оголосити в розшук – Офіс генпрокурора
23:27
відеоУ Києві чоловік пропонував поліцейським покурити з ним наркотики
23:12
Україна розробила власні системи ППО середньої дальності – нардеп
22:57
У Британії засудили чоловіка за крадіжку 200 тисяч шоколадних яєць
22:25
У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок
22:20
СБУ не дає керівниці Музею Голодомору ознайомитись з матеріалами скандального дослідження
Усі новини...
Реклама: