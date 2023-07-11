В ГУР підтвердили ліквідацію російського командира Ржицького: Свідків вбивства немає

Головне управління розвідки підтвердило, що в російському Краснодарі застрелили Станіслава Ржицького – колишнього командира підводного човна "Краснодар" чорноморського флоту ВМФ РФ, причетного до ракетних обстрілів України.

Джерело: пресслужба ГУР, СтратКом

Дослівно: "10 липня "підводник" здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці.

Через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника".

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Деталі: Відзначається, що "Краснодар" – один з шести підводних човнів проєкту "варшавянка", які входять до складу чорноморського флоту ВМФ РФ. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

Капітан 2-го рангу Ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі.

Деякий час він був командиром підводного човна "Алроса". Після відправки "Алроси" на модернізацію був призначений командиром "Краснодару".

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Крім того, СтратКом повідомляє, посилаючись на українську розвідку, що російський командир наносив ракетні удари, зокрема, по Вінниці.

Що було раніше: 10 липня стало відомо, що у російському Краснодарі розстріляли заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи і екскомандира підводного човна Станіслава Ржицького, який, за інформацією ЗМІ, міг бути причетний до ракетних ударів по Україні.

Що цьому передувало: