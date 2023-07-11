Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ГУР подтвердили ликвидацию российского командира Ржицкого: Свидетелей убийства нет

Алена МазуренкоВторник, 11 июля 2023, 10:17
В ГУР подтвердили ликвидацию российского командира Ржицкого: Свидетелей убийства нет

Главное управление разведки Украины подтвердило, что в российском Краснодаре застрелили Станислава Ржицкого - бывшего командира подводной лодки "Краснодар" черноморского флота ВМФ РФ, причастного к ракетным обстрелам Украины.

Источник: пресс-служба ГУРСтратКом

Дословно: "10 июля "подводник" совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летия победы. Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте.

Реклама:

Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или опознать нападавшего".

Детали: Отмечается, что "Краснодар" - одна из шести подводных лодок проекта "варшавянка", которые входят в состав черноморского флота ВМФ РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

Капитан 2-го ранга Ржицкий как минимум с 2006 года проживал в Севастополе.

ВИДЕО ДНЯ

Некоторое время он был командиром подводной лодки "Алроса". После отправки "Алросы" на модернизацию был назначен командиром "Краснодара".

Кроме того, СтратКом сообщает, ссылаясь на украинскую разведку, что российский командир наносил ракетные удары, в частности, по Виннице.

Что было раньше: 10 июля стало известно, что в российском Краснодаре расстреляли заместителя начальника отдела по мобилизационной работе и экс-командира подводной лодки Станислава Ржицкого, который, по информации СМИ, мог быть причастен к ракетным ударам по Украине.

Что этому предшествовало:

  • В июле 2022 года журналисты "Наши деньги. Львів" опубликовали расследование, в котором назвали командиров подводных лодок Черноморской дивизии РФ, среди которых был капитан 2-го ранга Станислав Ржицкий. Согласно актуальным на 2019-2021 год данным, он командовал подводной лодкой "Краснодар".
  • Ржицкий, как предполагают журналисты, мог быть причастен к ракетному удару по Виннице "Калибрами" в июле прошлого года, в результате чего погибло по меньшей мере 27 человек.

Темы: разведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
14 российских генералов поддерживают Пригожина, а не Путина − Данилов
Запуск "Шахедов" по Киевской области: повреждена многоэтажка и 12 частных домов
Воздушные силы уничтожили 26 "Шахедов" и российский вертолет
Детонировало до рассвета: Федоров рассказал о ночной бавовне в оккупантов
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: