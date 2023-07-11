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В ГУР подтвердили ликвидацию российского командира Ржицкого: Свидетелей убийства нет

Алена МазуренкоВторник, 11 июля 2023, 10:17
В ГУР подтвердили ликвидацию российского командира Ржицкого: Свидетелей убийства нет

Главное управление разведки Украины подтвердило, что в российском Краснодаре застрелили Станислава Ржицкого - бывшего командира подводной лодки "Краснодар" черноморского флота ВМФ РФ, причастного к ракетным обстрелам Украины.

Источник: пресс-служба ГУРСтратКом

Дословно: "10 июля "подводник" совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летия победы. Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте.

Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или опознать нападавшего".

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Детали: Отмечается, что "Краснодар" - одна из шести подводных лодок проекта "варшавянка", которые входят в состав черноморского флота ВМФ РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

Капитан 2-го ранга Ржицкий как минимум с 2006 года проживал в Севастополе.

Некоторое время он был командиром подводной лодки "Алроса". После отправки "Алросы" на модернизацию был назначен командиром "Краснодара".

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Кроме того, СтратКом сообщает, ссылаясь на украинскую разведку, что российский командир наносил ракетные удары, в частности, по Виннице.

Что было раньше: 10 июля стало известно, что в российском Краснодаре расстреляли заместителя начальника отдела по мобилизационной работе и экс-командира подводной лодки Станислава Ржицкого, который, по информации СМИ, мог быть причастен к ракетным ударам по Украине.

Что этому предшествовало:

  • В июле 2022 года журналисты "Наши деньги. Львів" опубликовали расследование, в котором назвали командиров подводных лодок Черноморской дивизии РФ, среди которых был капитан 2-го ранга Станислав Ржицкий. Согласно актуальным на 2019-2021 год данным, он командовал подводной лодкой "Краснодар".
  • Ржицкий, как предполагают журналисты, мог быть причастен к ракетному удару по Виннице "Калибрами" в июле прошлого года, в результате чего погибло по меньшей мере 27 человек.

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Темы: разведка
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