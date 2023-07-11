Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованих Токмаку й Скадовську слідом за Бердянськом пролунали вибухи

Олена РощінаВівторок, 11 липня 2023, 17:53
В окупованих Токмаку й Скадовську слідом за Бердянськом пролунали вибухи
Фото з Telegram Івана Федорова

В окупованому місті Скадовськ Херсонської області та в Токмаку Запорізької області 11 липня пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне Херсон", колаборант і представник окупаційної влади у Запорізькій області Володимир Рогов, міський голова Мелітополя Іван Федоров

Деталі: У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибухи, повідомило "Суспільне" з посиланням на місцевих жителів.

Реклама:

Колаборант Рогов повідомив, що в Токмаку також пролунала серія вибухів. За його попередньою інформацією, захисники України застосували РСЗВ HIMARS, але "як мінімум, частина ракет була збита системою ППО Росії".

Перед цим Рогов підтвердив, що в окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунала серія вибухів, було влучання в підприємство. За даними української влади, до цього було влучання по готелю "Дюна", де жило військове керівництво окупантів.

Мер Мелітополя Федоров написав: "Ще вночі палав готель "Дюна" в Бердянську. В прямому сенсі згоріли на роботі десятки російських військових і щонайменше один генерал – російські медіа вже підтвердили загибель Олега Цокова, який командував ракетними ударами по Україні. Вдень "огоньку" отримала територія одного з промислових підприємств Бердянська, де окупанти влаштували собі базу".

ВІДЕО ДНЯ

За даними Федорова, "в Токмаку також гарненько прилітало по місцях розташування російських військових".

Теми: війнаСкадовськХерсонська областьЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
війна
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
На Житомирщині ворог атакував об'єкт інфраструктури
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: