В окупованих Токмаку й Скадовську слідом за Бердянськом пролунали вибухи

В окупованому місті Скадовськ Херсонської області та в Токмаку Запорізької області 11 липня пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне Херсон", колаборант і представник окупаційної влади у Запорізькій області Володимир Рогов, міський голова Мелітополя Іван Федоров

Деталі: У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибухи, повідомило "Суспільне" з посиланням на місцевих жителів.

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Колаборант Рогов повідомив, що в Токмаку також пролунала серія вибухів. За його попередньою інформацією, захисники України застосували РСЗВ HIMARS, але "як мінімум, частина ракет була збита системою ППО Росії".

Перед цим Рогов підтвердив, що в окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунала серія вибухів, було влучання в підприємство. За даними української влади, до цього було влучання по готелю "Дюна", де жило військове керівництво окупантів.

Мер Мелітополя Федоров написав: "Ще вночі палав готель "Дюна" в Бердянську. В прямому сенсі згоріли на роботі десятки російських військових і щонайменше один генерал – російські медіа вже підтвердили загибель Олега Цокова, який командував ракетними ударами по Україні. Вдень "огоньку" отримала територія одного з промислових підприємств Бердянська, де окупанти влаштували собі базу".

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За даними Федорова, "в Токмаку також гарненько прилітало по місцях розташування російських військових".