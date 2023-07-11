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В окупованих Токмаку й Скадовську слідом за Бердянськом пролунали вибухи

Олена РощінаВівторок, 11 липня 2023, 17:53
В окупованих Токмаку й Скадовську слідом за Бердянськом пролунали вибухи
Фото з Telegram Івана Федорова

В окупованому місті Скадовськ Херсонської області та в Токмаку Запорізької області 11 липня пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне Херсон", колаборант і представник окупаційної влади у Запорізькій області Володимир Рогов, міський голова Мелітополя Іван Федоров

Деталі: У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибухи, повідомило "Суспільне" з посиланням на місцевих жителів.

Колаборант Рогов повідомив, що в Токмаку також пролунала серія вибухів. За його попередньою інформацією, захисники України застосували РСЗВ HIMARS, але "як мінімум, частина ракет була збита системою ППО Росії".

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Перед цим Рогов підтвердив, що в окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунала серія вибухів, було влучання в підприємство. За даними української влади, до цього було влучання по готелю "Дюна", де жило військове керівництво окупантів.

Мер Мелітополя Федоров написав: "Ще вночі палав готель "Дюна" в Бердянську. В прямому сенсі згоріли на роботі десятки російських військових і щонайменше один генерал – російські медіа вже підтвердили загибель Олега Цокова, який командував ракетними ударами по Україні. Вдень "огоньку" отримала територія одного з промислових підприємств Бердянська, де окупанти влаштували собі базу".

За даними Федорова, "в Токмаку також гарненько прилітало по місцях розташування російських військових".

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Теми: війнаСкадовськХерсонська областьЗапорізька область
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