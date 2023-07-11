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В оккупированных Токмаке и Скадовске вслед за Бердянском раздались взрывы

Елена РощинаВторник, 11 июля 2023, 17:53
В оккупированных Токмаке и Скадовске вслед за Бердянском раздались взрывы
Фото из Telegram Ивана Федорова

В оккупированном городе Скадовск Херсонской области и в Токмаке Запорожской области 11 июля прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне Херсон", коллаборант и представитель оккупационных властей в Запорожской области Владимир Рогов, городской глава Мелитополя Иван Федоров

Детали: Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщило "Суспільне" со ссылкой на местных жителей.

Коллаборант Рогов сообщил, что в Токмаке прозвучала серия взрывов. По его предварительной информации, защитники Украины применили РСЗО HIMARS, но "как минимум, часть ракет была сбита системой ПВО России".

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Перед этим Рогов подтвердил, что в оккупированном городе Бердянск Запорожской области прозвучала серия взрывов, было попадание в предприятие. По данным украинских властей, до этого было попадание по гостинице "Дюна", где жило военное руководство оккупантов.

Мэр Мелитополя Федоров написал: "Еще ночью горел отель "Дюна" в Бердянске. В прямом смысле сгорели на работе десятки российских военных и, по меньшей мере, один генерал – российские медиа уже подтвердили гибель Олега Цокова, командовавшего ракетными ударами по Украине. Днем "огонька" получила территория одного из промышленных предприятий Бердянска, где оккупанты устроили себе базу".

По данным Федорова, "в Токмаке также хорошенько прилетало по местам расположения российских военных".

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Темы: войнаСкадовскХерсонская областьЗапорожская область
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