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В оккупированных Токмаке и Скадовске вслед за Бердянском раздались взрывы

Елена РощинаВторник, 11 июля 2023, 17:53
В оккупированных Токмаке и Скадовске вслед за Бердянском раздались взрывы
Фото из Telegram Ивана Федорова

В оккупированном городе Скадовск Херсонской области и в Токмаке Запорожской области 11 июля прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне Херсон", коллаборант и представитель оккупационных властей в Запорожской области Владимир Рогов, городской глава Мелитополя Иван Федоров

Детали: Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщило "Суспільне" со ссылкой на местных жителей.

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Коллаборант Рогов сообщил, что в Токмаке прозвучала серия взрывов. По его предварительной информации, защитники Украины применили РСЗО HIMARS, но "как минимум, часть ракет была сбита системой ПВО России".

Перед этим Рогов подтвердил, что в оккупированном городе Бердянск Запорожской области прозвучала серия взрывов, было попадание в предприятие. По данным украинских властей, до этого было попадание по гостинице "Дюна", где жило военное руководство оккупантов.

Мэр Мелитополя Федоров написал: "Еще ночью горел отель "Дюна" в Бердянске. В прямом смысле сгорели на работе десятки российских военных и, по меньшей мере, один генерал – российские медиа уже подтвердили гибель Олега Цокова, командовавшего ракетными ударами по Украине. Днем "огонька" получила территория одного из промышленных предприятий Бердянска, где оккупанты устроили себе базу".

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По данным Федорова, "в Токмаке также хорошенько прилетало по местам расположения российских военных".

Темы: войнаСкадовскХерсонская областьЗапорожская область
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