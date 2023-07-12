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Медведєв знову "пророкує" наближення Третьої світової

"Українська правда"Середа, 12 липня 2023, 00:57
Медведєв знову пророкує наближення Третьої світової
ДМИТРО МЕДВЄДЄВ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, підсумовуючи результати саміту НАТО у Вільнюсі, заявив, що "Третя світова все ближче".

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Попередні підсумки саміту НАТО. Усе як ми і думали…

…Військову допомогу київському режиму збільшити. Усім, чим можливо: ракетами, касетними зарядами, літаками.

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Нічого іншого остаточно збожеволівший Захід придумати і не міг. Передбачуваність вищого рівня, до ідіотизму. За фактом – глухий кут. Третя світова все ближче".

Деталі: За словами Медведєва, війна "буде продовжена з колишніми цілями", одна з яких – відмова України від членства в НАТО, що, втім, на його думку, неможливо.

Заступник секретаря Радбезу РФ також заявив, що окуповане місто Токмак Запорізької області нібито обстріляли касетними боєприпасами, а значить РФ "пора розчохляти" арсенали "цієї негуманної зброї".

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Що цьому передувало:

  • Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.
  • У вересні Медведєв вже заявляв, що заявка України в НАТО прискорить початок Третьої світової війни.
  • На початку липня Медведєв знову почав лякати світ ядерним апокаліпсисом, але також заявив, що ядерної зими можна уникнути, якщо Захід виконає всі вимоги Росії.

Теми: МедведєвРосіяУкраїнаНАТО
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