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Медведев снова "предсказывает" приближение Третьей мировой

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 00:57
Медведев снова предсказывает приближение Третьей мировой
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, подытоживая результаты саммита НАТО в Вильнюсе, заявил, что "Третья мировая все ближе".

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "Предварительные итоги саммита НАТО. Все как мы и думали...

...Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами.

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Ничего другого окончательно обезумевший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе".

Детали: По словам Медведева, война "будет продолжена с прежними целями", одна из которых – отказ Украины от членства в НАТО, что, впрочем, по его мнению, невозможно.

Заместитель секретаря Совбеза РФ также заявил, что оккупированный город Токмак Запорожской области якобы обстреляли кассетными боеприпасами, а значит РФ "пора расчехлять" арсеналы "этого негуманного оружия".

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Что этому предшествовало:

  • Саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству.
  • В сентябре Медведев уже заявлял, что заявка Украины в НАТО ускорит начало Третьей мировой войны.
  • В начале июля Медведев снова начал пугать мир ядерным апокалипсисом, но также заявил, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все требования России.

Темы: МедведевРосcияУкраинаНАТО
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