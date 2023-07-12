Медведев снова "предсказывает" приближение Третьей мировой
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, подытоживая результаты саммита НАТО в Вильнюсе, заявил, что "Третья мировая все ближе".
Источник: Медведев в Telegram
Прямая речь: "Предварительные итоги саммита НАТО. Все как мы и думали...
...Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами.
Ничего другого окончательно обезумевший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе".
Детали: По словам Медведева, война "будет продолжена с прежними целями", одна из которых – отказ Украины от членства в НАТО, что, впрочем, по его мнению, невозможно.
Заместитель секретаря Совбеза РФ также заявил, что оккупированный город Токмак Запорожской области якобы обстреляли кассетными боеприпасами, а значит РФ "пора расчехлять" арсеналы "этого негуманного оружия".
Что этому предшествовало:
- Саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству.
- В сентябре Медведев уже заявлял, что заявка Украины в НАТО ускорит начало Третьей мировой войны.
- В начале июля Медведев снова начал пугать мир ядерным апокалипсисом, но также заявил, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все требования России.