Медведев снова "предсказывает" приближение Третьей мировой

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, подытоживая результаты саммита НАТО в Вильнюсе, заявил, что "Третья мировая все ближе".

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "Предварительные итоги саммита НАТО. Все как мы и думали...

...Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами.

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Ничего другого окончательно обезумевший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе".

Детали: По словам Медведева, война "будет продолжена с прежними целями", одна из которых – отказ Украины от членства в НАТО, что, впрочем, по его мнению, невозможно.

Заместитель секретаря Совбеза РФ также заявил, что оккупированный город Токмак Запорожской области якобы обстреляли кассетными боеприпасами, а значит РФ "пора расчехлять" арсеналы "этого негуманного оружия".

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