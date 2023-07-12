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В администрация Байдена обсуждают возможность предоставления Украине ракет ATACMS – СМИ

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 03:51
В администрация Байдена обсуждают возможность предоставления Украине ракет ATACMS – СМИ
Пуск ракеты ATACMS. Фото из Википедии

В Белом доме происходят негласные обсуждения относительно возможной передачи Украине ракет большой дальности ATACMS.

Источник: издание The New York Times со ссылкой на собственные источники среди официальных должностных лиц США и Европы

Дословно: "Двое американских и один европейский чиновники рассказали о негласных дебатах в администрации Байдена относительно того, отправлять ли (Украине – ред.) несколько управляемых ракет класса "земля-земля", которые зарезервированы для ответа на другие угрозы безопасности".

Детали: Американские чиновники предупредили, что их арсенал ATACMS относительно небольшой, а ракеты были предназначены для других военных планов Пентагона, в частности на Корейском полуострове, пишет издание.

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Что этому предшествовало:

  • Ранее в Пентагоне заявили, что не готовы говорить о предоставлении Украине ракет ATACMS.
  • Франция решила передать Украине ракеты, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на слушаниях в Палате общин британского парламента отметил влияние дальнобойных ракет Storm Shadow на ход войны в Украине.

Темы: СШАУкраинаБайден
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