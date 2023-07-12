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Зеленський: Результати саміту гарні, із запрошенням у НАТО вони були б ідеальні

Олена РощінаСереда, 12 липня 2023, 13:21
Зеленський: Результати саміту гарні, із запрошенням у НАТО вони були б ідеальні
Володимир Зеленський на пресконференції з Єнсом Столтенбергом, скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що результати саміту Північноатлантичного Альянсу, що проходить у Вільнюсі, не ідеальні для України, але хороші.

Джерело: промова президента на спільній пресконференції Володимира Зеленського та Єнса Столтенберга

Пряма мова: "Ми обговорили наші очікування від саміту НАТО. Тут важливий результат, що Україна не потребує Плану дій щодо членства на цьому шляху. І я дякую за ці важливі кроки. Я знаю, скільки було різних розмов і домовленостей через це (...).

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Результати саміту гарні, але якби було запрошення, вони були б ідеальні".

Деталі: Останню фразу Зеленський сказав, усміхаючись до генсека НАТО Єнса Столтенберга.  

Зеленський додав, що Україні запропоновано гарантії безпеки на шляху до НАТО, але не замість членства в Альянсі.  

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Президент також відзначив, що є "дуже позитивні новини щодо нових пакетів оборонної підтримки" від партнерів: "На полях саміту ми вже почали ці зустрічі і маємо такі домовленості. Я за це дякую кожному з лідерів, які ці пакети нам запропонували". 

Нагадаємо: Країни "Великої сімки" планують оголосити довгострокові гарантії безпеки для України, які називають кроком до завершення поточної фази війни.

Саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу.

Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови", але не зараз.

Знати більше: Альянс без плану дій: чому саміт НАТО у Вільнюсі став провалом та що варто робити Україні

Теми: НАТОЗеленський
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