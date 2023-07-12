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Зеленский: Результаты саммита хорошие, с приглашением в НАТО они были бы идеальными

Елена РощинаСреда, 12 июля 2023, 13:21
Зеленский: Результаты саммита хорошие, с приглашением в НАТО они были бы идеальными
Владимир Зеленский на пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом, скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита Североатлантического Альянса, проходящего в Вильнюсе, не идеальные для Украины, но хорошие.

Источник: речь президента на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга

Прямая речь: "Мы обсудили наши ожидания от саммита НАТО. Здесь важен результат, что Украина не нуждается в Плане действий по членству на этом пути. И я благодарю за эти важные шаги. Я знаю, сколько было разных разговоров и договоренностей из-за этого (...).

Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными".

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Детали: Последнюю фразу Зеленский сказал, улыбаясь генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.  

Зеленский добавил, что Украине предложены гарантии безопасности на пути в НАТО, но не вместо членства в Альянсе.  

Президент также отметил, что есть "очень позитивные новости относительно новых пакетов оборонной поддержки" от партнеров: "На полях саммита мы уже начали эти встречи и имеем такие договоренности. Я за это благодарю каждого из лидеров, которые эти пакеты нам предложили".

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Напомним: Страны "Большой семерки" планируют объявить долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые называют шагом к завершению текущей фазы войны.

Саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс.

В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия", но не сейчас.

Знать больше: Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине

Темы: НАТОЗеленский
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